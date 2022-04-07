Общество 07.04.2022 в 16:41

В Бурятии районная больница не рассчитывалась с поставщиками лекарств

После вмешательства прокуратуры предпринимателям погашен долг на  5,8 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии районная больница не рассчитывалась с поставщиками лекарств
Прокуратура Кяхтинского района проверила исполнение своевременность оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам. Установлено, что между Кяхтинской центральной районной больницей и тремя хозяйствующими субъектами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов.

Оказалось, что в нарушение закона расчет по исполненным контрактам заказчикам своевременно не произведен, сообщили в прокуратуре Бурятии.

В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу больницы, по результатам рассмотрения которого перед поставщиками погашена задолженность на сумму 5,8 млн рублей.

Фото: ОНФ
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здравоохранение госконтракты оплата

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