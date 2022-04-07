В Бурятии районная больница не рассчитывалась с поставщиками лекарств

Прокуратура Кяхтинского района проверила исполнение своевременность оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным контрактам. Установлено, что между Кяхтинской центральной районной больницей и тремя хозяйствующими субъектами заключены контракты на поставку лекарственных препаратов.Оказалось, что в нарушение закона расчет по исполненным контрактам заказчикам своевременно не произведен, сообщили в прокуратуре Бурятии.В связи с этим прокурор района внес представление главному врачу больницы, по результатам рассмотрения которого перед поставщиками погашена задолженность на сумму 5,8 млн рублей.Фото: ОНФ