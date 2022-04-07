«Мы вместе»: В Улан-Удэ прошла акция в поддержку Донецкой народной республики

7 апреля в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ прошла акция-концерт в поддержку Донецкой народной республики «Мы вместе». Как сообщили в пресс-службе мэрии, 8 лет назад в этот день жители Донбасса сплотились, проявили решимость и мужество, и сказали «нет» незаконному режиму неонацистов. Акция «Мы вместе» приурочена к этому событию.





- Уже на протяжении восьми лет Донецкая и Луганская народные республики защищают своих мирных жителей, защищают свои границы. Настал момент, когда жители Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Своих не бросаем. За своих мы боремся. По решению нашего президента Владимира Владимировича Путина началась специальная военная операция. Сегодня на Донбассе, на Украине находятся наши ребята, наши военные. Мы поддерживаем не только жителей Донбасса, мы поддерживаем наших солдат, нашу армию, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





- Мы благодарим главу и правительство республики, администрацию нашего города в лице Игоря Юрьевича Шутенкова за то, что они поддержали нашу инициативу съездить и поддержать наших бойцов, потому что им сейчас, действительно, нелегко. Мы хотели поддержать боевой настрой, поднять боевой дух нашим ребятам, чтобы им нестрашно было идти в бой, потому что они делают правое дело. Конечно, мы всем им передали привет из дома, сказали, что мы ждем их и молимся за них каждый божий день, и, конечно, мы желаем всем нашим бойцам вернуться домой живыми. Мы были в Крыму, со стороны Ростова, в Донецке и Луганске – поверьте, война – это страшно. Поэтому мирного нам всем неба над головой! – сказала в ответном слове заслуженная артистка Республики Бурятия, вокалист театра народной музыки и танца «Забава» Елена Шашина.





В рамках акции мэр Улан-Удэ вручил Почетные грамоты администрации Улан-Удэ муниципальному театру «Забава», который в составе делегации Бурятии дал 11 концертов для военнослужащих на территории Крыма, Ростовской области, Донецкой и Луганской республик.Акция завершилась концертом солистов и творческих коллективов муниципальных учреждений культуры.Фото: мэрия Улан-Удэ