Общество 07.04.2022 в 19:00
В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержан 31-летний житель Бурятии
Он заманил семиклассника в хостел на набережной реки Фонтанки, где изнасиловал ребенка, угрожая расправой
Текст: Номер один
В Петербурге поймали подозреваемого в изнасиловании 7-классника. Об этом стало известно порталу 78.ru от источника в правоохранительных органах. В полицию обратилась мать несовершеннолетнего мальчика.
Она рассказала, что 4 апреля ее сын, находясь вместе с друзьями на станции метро «Площадь Восстания», познакомился с неизвестным мужчиной. Тот заставил мальчика проследовать с ним до станции метро «Технологический институт», где вызвал такси до хостела на набережной реки Фонтанки. В номере № 510 под угрозой расправы мужчина изнасиловал подростка, а после отвез его до места жительства на такси.
Подросток самостоятельно обратился за помощью в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.
Подозреваемого задержали у дома на Московском шоссе в Шушарах. Им оказался 31-летний житель Бурятии, нигде не работающий. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину поместили в изолятор. Известно, что он был неоднократно судим, состоит под административным надзором в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com
Она рассказала, что 4 апреля ее сын, находясь вместе с друзьями на станции метро «Площадь Восстания», познакомился с неизвестным мужчиной. Тот заставил мальчика проследовать с ним до станции метро «Технологический институт», где вызвал такси до хостела на набережной реки Фонтанки. В номере № 510 под угрозой расправы мужчина изнасиловал подростка, а после отвез его до места жительства на такси.
Подросток самостоятельно обратился за помощью в Детскую городскую больницу имени Н. Ф. Филатова. В удовлетворительном состоянии его отпустили домой.
Подозреваемого задержали у дома на Московском шоссе в Шушарах. Им оказался 31-летний житель Бурятии, нигде не работающий. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину поместили в изолятор. Известно, что он был неоднократно судим, состоит под административным надзором в Новосибирской области.
Фото: pixabay.com