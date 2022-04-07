Общество 07.04.2022 в 19:12

В Улан-Удэ на реке Уда утонула женщина

Тело женщины обнаружено ниже по течению от места провала ее под лед

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Текст: Номер один
В Улан-Удэ на реке Уда утонула женщина
В Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу сегодня вечером поступила информация от очевидца о том, что в районе пер. Таежный в Улан-Удэ, на реке Уда женщина провалилась под лед.

На место оперативно выехали три спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с одной единицей техники. Спасатели БРПСС проверили предполагаемое место провала и обследовали береговую линию. Тело женщины было обнаружено ниже по течению, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Оно предупреждает, что из-за повышения температуры воздуха  выход на лед опасен! Тонкий лед может привести к плачевным результатам, ведь есть большая вероятность того, что человек может под него провалиться!

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

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