В Улан-Удэ на реке Уда утонула женщина

В Бурятскую Республиканскую поисково-спасательную службу сегодня вечером поступила информация от очевидца о том, что в районе пер. Таежный в Улан-Удэ, на реке Уда женщина провалилась под лед.На место оперативно выехали три спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы с одной единицей техники. Спасатели БРПСС проверили предполагаемое место провала и обследовали береговую линию. Тело женщины было обнаружено ниже по течению, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Оно предупреждает, что из-за повышения температуры воздуха выход на лед опасен! Тонкий лед может привести к плачевным результатам, ведь есть большая вероятность того, что человек может под него провалиться!Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС