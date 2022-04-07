Общество 07.04.2022 в 19:22

Улан-Удэ и Южно-Сахалинск связал прямой авиарейс

Стоимость субсидированного тарифа в одну сторону составит 8 550 рублей
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Улан-Удэ и Южно-Сахалинск связал прямой авиарейс
Авиакомпания «ИрАэро» запустила сегодня прямое авиасообщение по маршруту Улан-Удэ - Южно-Сахалинск. Рейсы будут осуществлять по четвергам. Стоимость субсидированного тарифа, в рамках постановления правительства РФ, в одну сторону составит 8 550 рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.

Ранее авиакомпания «ИрАэро» выполняла непрямые рейсы в Южно-Сахалинск по воскресеньям с пересадкой в Благовещенске. Теперь же пассажирам, не придется ждать. Полеты стали быстрее, экономичнее и комфортнее.

«Как показывает практика, восточное направление набирает популярность. Думаю, что и данный рейс будет пользоваться спросом. Четыре часа и вы уже на острове Сахалин, где можно увидеть нетронутую природу, красивые горные ландшафты. Уверен, что и путешественники с Дальнего Востока найдут много интересного у нас в Бурятии», - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Авиарейсы будут действовать до конца 2022 года.  

Фото: economy.buryatia.ru/mintrans
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