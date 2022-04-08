Общество 08.04.2022 в 08:50

В Бурятии чиновников обязали убрать свалки

Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии чиновников обязали убрать свалки
Прокуратура Бурятии проверила соблюдение прав жителей Прибайкальского района на благоприятную окружающую среду.

«Установлено, что на территориях сельских поселений «Турунтаевское», «Зырянское», «Нестеровское» продолжительное время существуют несанкционированные свалки твердых коммунальных и строительных отходов, отходов лесопиления. Учитывая, что свалки образовались на землях муниципального образования «Прибайкальский район», для обеспечения экологической безопасности прокурор направил в суд иски об обязании местной администрации ликвидировать 9 свалок», - рассказали в надзорном ведомстве.

Прибайкальский районный суд требования прокурора удовлетворил, установив срок ликвидации свалок до 1 июля 2022 года.

Фото: «Номер один»
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