Общество 08.04.2022 в 09:29

В Бурятии вновь наметился небольшой прирост COVID-19

Ситуация с коронавирусом напоминает формулу «Шаг вперед, два шага назад»
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Текст: Номер один
В Бурятии вновь наметился небольшой прирост COVID-19
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 978. Это на 78 больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 665). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 977  человек, за последние сутки – четверо, все старше 65 лет,  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получает  лечение 251 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 188. За предыдущие сутки госпитализировано 25 пациента.

В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 318 коек: занято –251, свободно – 67 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 435 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 131215 (+102) человек, дополнительно снято  с наблюдения – 100.

В республике всего первично привиты от коронавируса 498 491 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 407 человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 883 человек, завершили 144 183

Фото: pixabay.com.
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