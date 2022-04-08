В Бурятии вновь наметился небольшой прирост COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 134 978. Это на 78 больше, чем было в четверг. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 665). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 977 человек, за последние сутки – четверо, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 70 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получает лечение 251 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 188. За предыдущие сутки госпитализировано 25 пациента.В отделениях реанимации находится 49 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ –14 пациентов (из них старше 65 – 11), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 9.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 318 коек: занято –251, свободно – 67 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 435 человек.Выздоровели от COVID-19 – 131215 (+102) человек, дополнительно снято с наблюдения – 100.В республике всего первично привиты от коронавируса 498 491 человек (69,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 407 человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 157 883 человек, завершили 144 183Фото: pixabay.com.