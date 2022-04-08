В Бурятии инвалиду второй группы предоставили жилье

В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее муниципальное образование сельского поселения «Иволгинское» предоставить инвалиду второй группы жилое помещение по договору социального найма пригодное для проживания, сообщили в республиканском управлении ФССП.Как стало известно, молодой человек является инвалидом второй группы категории «ребенок-инвалид» и стоял в очереди на получение жилья в качестве нуждающегося по группе инвалидности. Муниципалитет предоставил инвалиду жилплощадь, однако, предлагаемое жилье не соответствовало установленным требованиям. Прокурор района в интересах взыскателя обратился в суд в целях восстановления нарушенных прав.Суд исковые требования прокурора удовлетворил и постановил предоставить по договору социального найма жилое помещение, отвечающее требованиям действующего законодательства, а также санитарным и техническим нормам.В службе судебных приставов в отношении муниципалитета было возбуждено исполнительное производство, во исполнение которого взыскателю было вновь предоставлено право выбора подходящей жилплощади из муниципального жилищного фонда.На сегодняшний день решение суда исполнено, взыскателю в бессрочное владение и пользование передан жилой дом площадью в 74,4 квадратных метра, отвечающий всем санитарным и техническим нормам. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото: УФССП