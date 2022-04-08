Общество 08.04.2022 в 09:59

В Бурятии инвалиду второй группы предоставили жилье

Молодой человек добился этого через суд, решение которого исполнили приставы
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии инвалиду второй группы предоставили жилье
В Бурятии судебные приставы исполнили решение суда, обязывающее муниципальное образование сельского поселения «Иволгинское» предоставить инвалиду второй группы жилое помещение по договору социального найма пригодное для проживания, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно, молодой человек является инвалидом второй группы категории «ребенок-инвалид» и стоял в очереди на получение жилья в качестве нуждающегося по группе инвалидности. Муниципалитет предоставил инвалиду жилплощадь, однако, предлагаемое жилье не соответствовало установленным требованиям. Прокурор района в интересах взыскателя обратился в суд в целях восстановления нарушенных прав.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил и постановил предоставить по договору социального найма жилое помещение, отвечающее требованиям действующего законодательства, а также санитарным и техническим нормам.

В службе судебных приставов в отношении муниципалитета было возбуждено исполнительное производство, во исполнение которого взыскателю было вновь предоставлено право выбора подходящей жилплощади из муниципального жилищного фонда.

На сегодняшний день решение суда исполнено, взыскателю в бессрочное владение и пользование передан жилой дом площадью в 74,4 квадратных метра, отвечающий всем санитарным и техническим нормам. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Фото: УФССП
Теги
инвлиды права жилье

Все новости

Директора Тугнуйского разреза в Бурятии наградили медалью
08.04.2022 в 11:25
Большинство россиян плохо относятся к США
08.04.2022 в 10:58
В Улан-Удэ "заминировали" аэропорт, корпус БГУ на Смолина, ЖД вокзал и заправку
08.04.2022 в 10:55
Глава Бурятии: республика готова к развитию импортозамещения
08.04.2022 в 10:46
В Бурятии инвалиду второй группы предоставили жилье
08.04.2022 в 09:59
Житель Улан-Удэ разграбил арендованную квартиру
08.04.2022 в 09:50
В Бурятии вновь наметился небольшой прирост COVID-19
08.04.2022 в 09:29
В Бурятии чиновников обязали убрать свалки
08.04.2022 в 08:50
В Бурятии сбили подростка на мопеде
08.04.2022 в 08:42
В Бурятии на озере Гусиное погиб велосипедист
08.04.2022 в 08:23
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Директора Тугнуйского разреза в Бурятии наградили медалью
Валерий Кулецкий отмечен за многолетний добросовестный труд
08.04.2022 в 11:25
Большинство россиян плохо относятся к США
О положительном отношении к США сообщают лишь 14% граждан
08.04.2022 в 10:58
В Бурятии вновь наметился небольшой прирост COVID-19
Ситуация с коронавирусом напоминает формулу «Шаг вперед, два шага назад»
08.04.2022 в 09:29
В Бурятии чиновников обязали убрать свалки
Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд
08.04.2022 в 08:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru