Общество 09.04.2022 в 07:00

В Улан-Удэ «Водоканал» начал выплачивать премии «фекальным» информаторам

Общественники полагают, что это может подыграть тайным стремлениям населения к доносительству
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Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ «Водоканал» начал выплачивать премии «фекальным» информаторам
MУП «Boдoкaнaл» объявило о выплатах премий в 500 рублей гражданам, кто сообщит о незаконных сливах вакуумных машин в городе. Между тем общественники полагают, что это может подыграть тайным стремлениям населения к доносительству.   Предприниматели же ожидают в связи с этим увеличения числа проверок и штрафов, что противоречит решению власти отказаться от проверок бизнеса на фоне санкций. А значит, все это может усугубить кризисную ситуацию. 

Деньги за звонок

Напомним,  руководство «Boдoкaнaлa» распространило сведения о наградах за информацию o сливах вакуумных машин в не предназначенных для этого местах. На прошлой неделе компания сообщила, что выплаты уже начались - население активно «стучит», что позволяет, с одной стороны, немного заработать на этом, а с другой - улучшить экологию.

В 2021 году «Водоканал» поменял механизм приема сточных вод с ассенизаторских машин. Если раньше водители платили фиксированную сумму - 3000 рублей в месяц - за слив неограниченного числа машин, то сегодня «частники» платят 30 рублей за кубометр отходов. В ответ часть предпринимателей повысили цены  с 800 рублей (за машину емкостью 4,2 кубометра) до 1300 рублей.

Кроме того, «Водоканал» уменьшил число точек слива отходов, что увеличило плечо доставки и затрат предпринимателей. В результате участились случаи нарушений. Недобросовестные участники рынка порой сливают откачанные отходы в ближайшем лесу. За это индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей и от 100 до 250 тыс. рублей соответственно. Также их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.

Однако общественники полагают, что поощрение доносительства выглядит тревожным сигналом.

«Вообще, вся эта история с ЖБО очень плохо пахнет, ведь в России были периоды в истории, когда люди «стучали» друг на друга. В результате часть из них оказывались в тюрьмах. Поощрять материально подобные «сигналы», думаю, не самая лучшая практика. Убежден,    должны быть другие механизмы, чтобы сберечь экологию»

- отмечает улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. - 

Рычаг против бизнеса

В свою очередь, предприниматели опасаются, что выплата денег за «сигнал» может привести к тому, что появится еще один рычаг для наложения штрафов на предприятия на крупные суммы, а также возрастет вероятность ошибок. Ведь «свидетели», получив деньги, могут быть излишне заинтересованными лицами. А рост числа проверок лишь увеличит  давление на бизнес.

«4 марта 2022 к нам на предприятие пришла визитер, представившись работницей МУП «Водоканал», и заявила, что, дескать, наша вакуумная машина вылила жидкие бытовые отходы (ЖБО) в поселке Таежный. И, таким образом,  мы нарушили законодательство. Что на нас могут оформить материалы и через суд взыскать как с юрлица штраф в размере до 250 тыс. рублей»

- сообщил руководитель одного из улан-удэнских предприятий.

Однако предприниматель отказался «идти навстречу», поскольку машина предприятия ничего в тот день не сливала. И тогда «Водоканал» обратился в «Бурприроднадзор» с целью подтверждения «нарушения».

Шито белыми нитками

В распоряжении редакции оказалось письмо из «Бурприроднадзора» от 31 марта 2022 года на имя и. о. директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина.

В нем, в частности, сообщается, что факты, изложенные муниципалами по данному случаю, не подтвердились. Более того, как отмечается в письме, «на представленных вами фотографиях отсутствует дата совершения административного правонарушения, на фотографиях время слива ЖБО не соответствует времени слива ЖБО, указанному в письме».

Не исключено, что данный случай «нарушения» мог быть элементарно сфабрикован. Кем и зачем – это уже другой вопрос.

«Начатое производство подлежит прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения», - сообщили в Бурприроднадзоре.

Добавим, что предприятие обратилось с заявлением в правоохранительные органы с целью проверки подобных «визитов» проверяющих на предприятие. Это тем более актуально, что на всех уровнях власти, в том числе и в Бурятии,  принято решение прекратить внеплановые проверки бизнеса. Чтобы в условиях жестких санкций не ухудшать работу бизнеса.

«Понятно, что тема экологии должна быть в приоритете, однако рост активности проверок со стороны МУП «Водоканал» идет вразрез с принятым решением о моратории на проведение плановых проверок,  чтобы не мешать работать бизнесу в столь непростое время. Я думаю,  здесь необходимо учитывать все стороны и не перегибать палку»

- сообщил бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.

Дмитрий Родионов, «Номер один».
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