В Улан-Удэ «Водоканал» начал выплачивать премии «фекальным» информаторам

«Вообще, вся эта история с ЖБО очень плохо пахнет, ведь в России были периоды в истории, когда люди «стучали» друг на друга. В результате часть из них оказывались в тюрьмах. Поощрять материально подобные «сигналы», думаю, не самая лучшая практика. Убежден, должны быть другие механизмы, чтобы сберечь экологию» - отмечает улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. -

«4 марта 2022 к нам на предприятие пришла визитер, представившись работницей МУП «Водоканал», и заявила, что, дескать, наша вакуумная машина вылила жидкие бытовые отходы (ЖБО) в поселке Таежный. И, таким образом, мы нарушили законодательство. Что на нас могут оформить материалы и через суд взыскать как с юрлица штраф в размере до 250 тыс. рублей» - сообщил руководитель одного из улан-удэнских предприятий.

«Понятно, что тема экологии должна быть в приоритете, однако рост активности проверок со стороны МУП «Водоканал» идет вразрез с принятым решением о моратории на проведение плановых проверок, чтобы не мешать работать бизнесу в столь непростое время. Я думаю, здесь необходимо учитывать все стороны и не перегибать палку» - сообщил бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев.

MУП «Boдoкaнaл» объявило о выплатах премий в 500 рублей гражданам, кто сообщит о незаконных сливах вакуумных машин в городе. Между тем общественники полагают, что это может подыграть тайным стремлениям населения к доносительству. Предприниматели же ожидают в связи с этим увеличения числа проверок и штрафов, что противоречит решению власти отказаться от проверок бизнеса на фоне санкций. А значит, все это может усугубить кризисную ситуацию.Напомним, руководство «Boдoкaнaлa» распространило сведения о наградах за информацию o сливах вакуумных машин в не предназначенных для этого местах. На прошлой неделе компания сообщила, что выплаты уже начались - население активно «стучит», что позволяет, с одной стороны, немного заработать на этом, а с другой - улучшить экологию.В 2021 году «Водоканал» поменял механизм приема сточных вод с ассенизаторских машин. Если раньше водители платили фиксированную сумму - 3000 рублей в месяц - за слив неограниченного числа машин, то сегодня «частники» платят 30 рублей за кубометр отходов. В ответ часть предпринимателей повысили цены с 800 рублей (за машину емкостью 4,2 кубометра) до 1300 рублей.Кроме того, «Водоканал» уменьшил число точек слива отходов, что увеличило плечо доставки и затрат предпринимателей. В результате участились случаи нарушений. Недобросовестные участники рынка порой сливают откачанные отходы в ближайшем лесу. За это индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей и от 100 до 250 тыс. рублей соответственно. Также их деятельность могут приостановить на срок до 90 суток.Однако общественники полагают, что поощрение доносительства выглядит тревожным сигналом.В свою очередь, предприниматели опасаются, что выплата денег за «сигнал» может привести к тому, что появится еще один рычаг для наложения штрафов на предприятия на крупные суммы, а также возрастет вероятность ошибок. Ведь «свидетели», получив деньги, могут быть излишне заинтересованными лицами. А рост числа проверок лишь увеличит давление на бизнес.Однако предприниматель отказался «идти навстречу», поскольку машина предприятия ничего в тот день не сливала. И тогда «Водоканал» обратился в «Бурприроднадзор» с целью подтверждения «нарушения».В распоряжении редакции оказалось письмо из «Бурприроднадзора» от 31 марта 2022 года на имя и. о. директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина.В нем, в частности, сообщается, что факты, изложенные муниципалами по данному случаю, не подтвердились. Более того, как отмечается в письме, «на представленных вами фотографиях отсутствует дата совершения административного правонарушения, на фотографиях время слива ЖБО не соответствует времени слива ЖБО, указанному в письме».Не исключено, что данный случай «нарушения» мог быть элементарно сфабрикован. Кем и зачем – это уже другой вопрос.«Начатое производство подлежит прекращению в связи с отсутствием события административного правонарушения», - сообщили в Бурприроднадзоре.Добавим, что предприятие обратилось с заявлением в правоохранительные органы с целью проверки подобных «визитов» проверяющих на предприятие. Это тем более актуально, что на всех уровнях власти, в том числе и в Бурятии, принято решение прекратить внеплановые проверки бизнеса. Чтобы в условиях жестких санкций не ухудшать работу бизнеса.Дмитрий Родионов, «Номер один».