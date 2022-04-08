Общество 08.04.2022 в 10:58

Большинство россиян плохо относятся к США

О положительном отношении к США сообщают лишь 14% граждан
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Текст: Номер один
Большинство россиян плохо относятся к США
Большинство россиян в ходе опроса в марте 2022 года известили, что относятся к Соединенным Штатам Америки плохо (71%), сообщает ВЦИОМ. Он представил данные мониторингового исследования об отношении россиян к США.

При этом почти половина относятся очень плохо (47%) — это наиболее высокий показатель крайне негативного отношения за весь период мониторинга (+20% к предыдущему максимальному значению ноября 2014 года - 27%).

О положительном отношении к США сообщили 14% граждан. Наиболее позитивно к США россияне относились в начале 1990-х годов (1991 г. — 83%), при этом крайне положительное отношение на тот момент выражали треть опрошенных (29%), за десять последующих лет эта доля сократилась в четыре раза (2001 — 7%) и более не поднималась выше 5%.

Последние восемь лет негативное отношение к США у российских граждан преобладает над позитивным, в отличие от значений предыдущих периодов: с начала 2000-х годов и до ноября 2014 индекс отношения к США имел преимущественно положительные значения, а половина граждан России стабильно сообщали о в той или иной степени хорошем отношении к США (от 46% до 63% в разные годы). Однократное снижение индекса было зафиксировано за этот период лишь в сентябре 2008 года (−43), но значения довольно быстро вернулись к докризисным — уже в 2009 году индекс составлял 13%. После спада в 2014 году позитивное отношение граждан России к США не вернулось на прежний уровень: индекс отношения к США в последние годы сохраняет отрицательные значения (−44% в 2014, −11% и −9% в 2018, −57% в 2022).


*Индекс отношения к США — показывает, как россияне относятся сегодня к США. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («очень хорошо», «в основном хорошо») и отрицательных ответов («в основном плохо», «очень плохо»). Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от −100 до 100. Чем выше значение индекса, тем лучше россияне относятся к США.


Фото: pixabay.com
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