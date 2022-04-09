«Гудамжа» приходит в Улан-Удэ

В столице Бурятии появились первые факты присвоения городским улицам корректных «двойных» наименований. Речь идет о внедрении названий на двух государственных языках Республики Бурятия – русском и бурятском. Российское законодательство разрешает подобное. И власти наконец-то стали делать это так, как должно.Комитет по архитектуре и градостроительству внес изменения в постановление администрации города Улан-Удэ «Об утверждении положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети», в соответствии с которыми при присвоении наименований новым элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры будут направляться запросы в Государственную службу языкового перевода для получения официального перевода на бурятский язык, рассказали о деталях процесса в мэрии города.Примером нового стиля можно назвать распоряжение, подписанное мэром города Игорем Шутенковым в середине марта 2022 года «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети».В документе сказано: «присвоить наименование и определить тип элемента улично-дорожной сети: улица «Петра Бадмаева» (Петр Бадмаевай гудамжа)…». Профильному комитету мэрии поручено также «осуществить внесение сведений о присвоении наименования элемента планировочной структуры в государственный адресный реестр».Этот стиль не только новый, но и правильный. Ведь многие помнят допущенную муниципалитетом некрасивую промашку некоторое время назад.Когда перед Всероссийской переписью населения, прошедшей в 2021 году, власти Улан-Удэ инвентаризировали и обновляли адресное хозяйство (в городе более 1,5 тыс. улиц, переулков) и было решено изготовить и установить обновленные уличные таблички, где присутствовал бы бурятский язык.Задумку реализовали. Новые синие указатели на домах смотрелись свежо, необычно, но некорректно.«Номер один» тогда писал, что были серьезные нарекания. Городские власти на пустом месте «заблудились» и «забрели» в такие переулки ошибок, что диву даешься.Так, слово «улица» перевели как «yйлсэ». Объясняя нашему изданию перевод, в мэрии сослались, в частности, на словарь, изданный в Москве аж в 1973 году. Мало кто принял во внимание, что язык развивается, меняются оттенки.Как отметили нам специалисты, «үйлсэ» - это тоже «улица», но данный вариант относится к просторечию. Поэтому предпочтительнее использовать вариант «гудамжа». Это как «картоха» и «картофель». Слова обозначают один и тот же предмет, но в более-менее серьезном месте никто из официальных лиц не скажет и не напишет «картоха». А наименование улицы – вещь официальная.Формализм, продемонстрированный продублированными табличками, неприятно удивил. Не только неверной стилистикой, но и вопиющими грамматическими ошибками – бурятскоязычные названия просклоняли в неправильном падеже. С падежами русского языка, наоборот, было все в порядке.Переводы, утверждаемые в мэрии сейчас, уже избавлены от этих недостатков. К примеру, в упомянутом выше наименовании «Петр Бадмаевай гудамжа» и падеж, и порядок слов в норме. Что радует.Теперь надо изготавливать уличные таблички с использованием слова «гудамжа». Это повлекло за собой необходимость разработки нового дизайн-макета.Разработаны два варианта эскизов уличных аншлагов с надписями наименований улиц на двух государственных языках Республики Бурятия. За основу дизайнерских решений взят образец существующего типового решения аншлага, сообщили «Номер один» в мэрии Улан-Удэ.Оба варианта исполнены с белым фоном и черными буквами. Чиновники даже подготовили презентацию.Насчет первого варианта указано следующее. Высота букв на русском языке: заглавные - 75 мм, строчные – 50 мм. Рекомендуемая высота на бурятском языке – не более 45 и 30 мм. Если сравнить строчные буквы, то получается, что в «бурятском» названии их рекомендуют сделать почти вдвое ниже: 50 мм и 30 мм. Второй вариант предполагал «дизайнерское равноправие» двух официальных языков - высота букв на русском и бурятском языке: заглавные - 75 мм, строчные – 50 мм.Мэром Улан-Удэ согласован первый вариант, подчеркнули в мэрии.Имея дизайн-макет и перевод, комитет городского хозяйства должен провести торги по выбору подрядчика для изготовления табличек. После изготовления районные администрации Улан-Удэ начнут их устанавливать. Порядок действий таков.В настоящее время все почему-то «замерзло» на этапе передачи списка улиц на перевод. Так что пока непонятно, когда город сможет завершить начатый процесс. Надеемся, что уже в скором времени улан-удэнцы, прогуливаясь по городу, будут видеть «двойные» названия, что добавит столице Бурятии этнического колорита.Петр Санжиев, «Номер один».