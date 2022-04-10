В Бурятии власти не могут выбрать между желанием людей отказаться от спиртного и интересами бизнеса

«Я полностью поддерживаю односельчан, хочу, чтобы водку не продавали в нашем магазине. Начиная с 2005 года сколько человек уже умерли от этой водки. После развала СССР стали много пить. Сейчас нам главное - детей спасти, это наше будущее. Большинство из тех, кто после школы остался здесь, сразу начинают пить. Это нужно остановить» - считает жительница улуса Утата Евгения Бадмаева.

«Люди всегда найдут дело по душе, а кто-то, возможно, и построит свой бизнес, когда жизнь в селе наконец наладится. Ведь освободившееся от алкоголя время надо чем-то занять. Мы уже организовали для жителей обоих улусов семинары о самозанятости, предпринимательской деятельности и возможности участия в грантовых конкурсах» - говорит Рыгзема Бадмаева, активистка территориального общественного самоуправления улуса Далахай.

«В рамках действующего законодательства для принятия законопроекта необходимо получить положительное заключение оценки регулирующего воздействия. Во время проведения публичных слушаний от местных предпринимателей, осуществляющих реализацию алкогольной продукции, нами получены отрицательные опросные листы. Дальше мы в рабочем порядке с ними отработали. После чего два юридических лица направили нам повторные опросные листы, где выразили позицию, что не возражают. И мы снова подготовили документы, направив затем их в минэкономики, которое нам выдало уже положительное заключение» - поясняет главный специалист - юрист аппарата администрации МО «Закаменский район» Диана Вологина.

«Мы знаем, что в таких случаях начинается самогоноварение. И еще мы, получается, ставим предпринимателей в неравные условия. В деревне один магазин, но люди все равно будут выезжать в соседние села или на большую землю, в те же закаменские «Абсолюты» и «Титаны». То есть мы магазины внутри этих сел оставляем без определенного дохода. Если бы все были в равных условиях, то у меня вообще бы вопросов не возникало. А здесь, получается, мы одних поощряем, а другим даем по рукам. Но в целом проект очень хороший, тем более принят всей деревней» - считает депутат Хурала Оксана Бухольцева.

«Вопрос действительно серьезный, спорный. Мы повторно направили на доработку документы, потому что там нужны расчеты выпадающих доходов для бюджетов, они были неточно рассчитаны. Сейчас все пересчитали, но пока по ним резюме нет. На ближайшем заседании комитета мы этот вопрос рассмотрим, позиция депутатского корпуса здесь неоднозначная. Ситуация ведь в чем. Населенные пункты - тупиковые. Есть тревога, что теневой рынок алкоголя может там скакнуть вверх. Плюс в соседних селах продажа спиртного продолжится, и у жителей будет вариант поехать за покупками туда. Соответственно, те предприниматели, кто работает внутри сел, где нет спиртного, окажутся в ущербном положении, потому что потеряют прибыль, а в соседних селах прибыль, наоборот, вырастет. Мы должны по максимуму снять противоречия. Когда мы законы принимаем, то должны учитывать интересы и местных жителей, и предпринимателей, и муниципальной власти - всех, кто заинтересован» - прокомментировал Дмитрий Швецов.

«Я, безусловно, за принятие этого закона двумя руками. Потому что это инициатива самих граждан, желающих освободиться от алкогольного дурмана. Но не тут-то было. Вдруг в Хурале многие озаботились предпринимателями, торгующими спиртосодержащими жидкостями в этих селах, якобы они потеряют доход. Почему мы должны заботиться, обнищают или нет магазины? Наверное, изначально деятельность магазина основана не как винно-водочная точка, это же торговля и продуктами питания, и прочими промышленными товарами. И если они исключат из своего ассортимента спиртосодержащие жидкости, то ничего страшного не случится. И, вообще, причем здесь народ-то? Я противников этого проекта понять не могу и задавал уже вопросы на заседаниях. Это, конечно, большой бред - ставить на одну чашу весов такие вещи» - считает Игорь Бобков.

«Из-за двух предпринимателей так переживают, а как люди тут будут жить? Они хотя бы сюда приехали и посмотрели, как живут люди. Сейчас судьба народа решается. Люди от алкоголя умирают. Кого-то находят замерзшим в сугробе, кто-то дома умирает. Пьяные ДТП происходят. Я недавно ходил и считал. Сколько закрытых домов вокруг: здесь муж умер пьяный - просто лег и не проснулся, и семья полностью уехала. Там дом стоит заколоченный – тоже глава семьи спился, умер, жена и дети уехали. И таких домов много. Мужики умирают, остальные члены семьи уезжают. Зато с утра возле магазина очередь. А когда у нас перестали на время продавать водку, то некоторые поехали за спиртным в соседнее село. Несколько человек. А остальные взялись за работу. Начали хозяйством заниматься. И никто суррогат у нас не продавал, боярышник не возил. Если перестанут продавать алкоголь, то в селе, наоборот, все станет тихо и спокойно. А те, кто сильно хочет пить, пускай ездят куда хотят» - говорит Жамсо Цыбиков.

Деградирующие, полуразрушенные села, где царит безработица и пьянство, к сожалению, и в стране, и в нашей республике явление распространенное. В связи с этим инициатива жителей двух самых отдаленных улусов Бурятии особенно удивляет. Жители улусов Закаменского района просят власть запретить у себя на родине продажу алкоголя в магазинах. Если депутаты Хурала проголосуют за запрет, то это будет уникальным случаем в истории Бурятии, когда ради нескольких сотен человек внесут изменения на законодательном уровне. Однако пока этот вопрос висит в воздухе. Слишком много подводных камней и разных интересов здесь задето.Улусы Утата и Далахай – самые отдаленные поселения Закаменского района республики Бурятия, они расположены в 100 километрах от районного центра, города Закаменска, и почти в 500 километрах от Улан-Удэ. Из-за сурового климата растениеводством заниматься здесь бесполезно. В советское время большинство сельчан работали в местном колхозе, разводили скот, продавали знаменитое закаменское мясо, молоко.Сейчас в Утате проживают всего 306 человек, в Далахае - 209. Численность населения в разы упала, а безработица и упадок погнали сельчан поближе к городу Улан-Удэ. Те, кто остался на родине, выживают в основном за счет частного подворья либо перебиваются заработками на вахте.Но, как доказывает практика, если иметь желание работать, можно нормально жить и даже преуспевать в любых условиях. Так, в улусах Утата и Далахай сейчас зарегистрировано порядка десяти предпринимателей. В основном фермеры держат коров, овец, разводят породистых лошадей. Есть даже хозяйство, где держат целых 1100 голов скота.Местные жители уверены, что успешных фермеров, кто работает на свою семью либо становится бизнесменом, продавая излишки фермерской продукции, могло быть в разы больше, если бы не пагубное пристрастие.Но слова словами, а что будет в улусах, если вдруг не станет водки, сельчане уже ощутили на себе. Так, в 2021 году из-за смены собственника торговой точки в обоих улусах временно приостановилась продажа алкоголя. И хотя перебои со спиртным длились всего несколько месяцев, результаты не заставили себя ждать.Так, по улусу Утата за 12 месяцев 2021 года наблюдалось снижение показателя общей смертности среди населения на 33,3%. В возрастной категории старше трудоспособного возраста смертность уменьшилась на 16,7%, трудоспособного возраста - на 66,7%. За 12 месяцев 2021 года также шло снижение показателя общей смертности среди населения улуса Далахай на 75,0%. Уменьшение смертности отмечено во всех возрастных категориях, сообщают в администрации Закаменского района.Кроме того, вынужденно бросившие пить мужчины меньше стали совершать преступлений на почве алкогольных возлияний, уменьшилось число пьяных ДТП, главы семей всерьез занялись работой. Понятно, что после такого опыта жители улусов (особенно хранительницы семейного очага) больше не хотят возврата к прошлому. И большинство из них выступили за инициативу запрета на продажу алкоголя в двух местных магазинах.Добавим, в Бурятии уже есть территории трезвости, где алкоголь в магазинах не продается. Но там все удалось решить на местном муниципальном уровне с помощью сельского схода, и владельцы магазинов с инициативой односельчан согласились добровольно. В данном случае, пожалуй, впервые за историю республики, речь идет о внедрении «трезвой реформы» именно с помощью изменений на законодательном уровне.В Закаменском районе предприниматели изначально особой радости по поводу идеи сельчан не выказали.Еще в конце прошлого года с законодательной инициативой (о запрете продажи алкоголя в улусах) в Народный Хурал вышел Совет депутатов МО «Закаменский район». На заседании рассматривался проект изменения в статью 5 Закона РБ «О некоторых вопросах правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия». Однако пока проект не утвердили, отправив его в очередной раз на доработку.Теперь решение остается за депутатами Хурала. Но среди слуг народа есть самые разные мнения по этому вопросу. Особенно их тревожит перспектива несправедливого распределения доходов среди сельских бизнесменов и возможное засилье бутлегерства и алкогольных отравлений в случае принятия проекта.Председатель комитета НХ по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов также озабочен финансовыми вопросами: как доходами бизнеса, так и в целом возможными убытками для бюджета сел и района.А вот с точки зрения депутата Игоря Бобкова, в такой ситуации, когда нужно выбирать или интересы двух магазинов, или двух сел, выбор очевиден.Глава МО «Утатайское» СП Жамсо Цыбиков также считает, что сомнения депутатов могут напрямую повлиять на будущее сельчан.Уже в ближайшее время станет известно, как проголосуют народные избранники. Проект закона планируется сначала рассмотреть на профильном комитете по земельной и аграрной политике, а 25 апреля - уже на очередной сессии Народного Хурала.Василиса Шишкина, «Номер один».