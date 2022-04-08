Директора Тугнуйского разреза в Бурятии наградили медалью

Глава Бурятии подписал указ о награждении генерального директора АО «Разрез Тугнуйский» Валерия Кулецкого медалью ордена «Трудовая доблесть». Как сообщили в пресс-службе правительства республики, руководитель предприятия отмечен наградой за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие угольной промышленности Бурятии.Валерий Кулецкий пришел на Тугнуйский разрез в 2008 году, когда был назначен на должность заместителя исполнительного директора по производству. С апреля 2011 года по 2016 год работал исполнительным директором ОАО «Разрез Тугнуйский» и ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика». В 2016 году стал гендиректором АО «Разрез Тугнуйский». В 2012 году признан «Лучшим директором» по итогам производственного конкурса АО «СУЭК».Полный кавалер Шахтерской Славы, в 2014 году за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое развитие РФ награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2017 году награжден Почетной грамотой президента России. Также имеет ряд республиканских наград.«Возглавляемое Валерием Кулецким АО «Разрез Тугнуйский» — это крупнейшее предприятие сегмента «каменный уголь» по объёмам добычи угля и поставки на рынок товарной продукции. Предприятие является одним из самых перспективных и динамично развивающихся и входит в тройку крупнейших разрезов России по добыче каменного угля. Предприятие неоднократно становилось «Лидером экономики Бурятии» и является одним из крупнейших предприятий республики. Под руководством Валерия Кулецкого «Разрез Тугнуйский» в 2018 году стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». В 2017 и 2018 годах предприятие награждено золотой медалью на Международном конкурсе «Лучшие товары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Фото: пресс-служба правительства Бурятии