Ковид в Бурятии: страница перевернута?

Два года назад по всей России объявили первый локдаун. Тогда он назывался «режим самоизоляции», и многие до конца не понимали, что происходит и чем все это закончится. За эти годы Бурятия прошла непростой путь и получила важный опыт, который помогает выживать в сегодняшних условиях. О «ковидных» итогах пока еще не закончившейся пандемии – в материале «Номер один».«В связи с надвигающейся эпидемией коронавируса прошу вас не шастать в местах массового скопления людей. Обходите за метр сопливых и кашляющих людей. Носите маски и держите в кармане спрей-антисептик. После любого контакта с предметами общего пользования обрабатывайте руки. Лекарство для лечения не найдено. Люди со слабым иммунитетом не выживают. Китай граничит с нами, очень много людей оттуда приезжают. Очень быстро вирус дойдет до нас. Берегите себя и передайте другим».Такие сообщения рассылались в улан-удэнских чатах в январе 2020 года, за несколько месяцев до того, как ковид достиг Бурятии.Тогда вокруг загадочного заболевания ходило множество мифов. Например, почему-то многие решили, что во всем виноваты… бананы, и настойчиво советовали всем не употреблять этот коварный продукт. Позже с прилавков стали исчезать имбирь и лимон, цены на которые из-за ажиотажа взлетели до небес.27 января стало известно о жителе Бурятии, изолированном с подозрением на коронавирус. Подозрение возникло из-за того, что он побывал недавно в азиатской стране. Однако ковид не подтвердился, и республика снова замерла в ожидании.Хотя слово «замерла» здесь не очень подходит. Ведь все это «предковидное» время происходил ажиотаж: жители скупали маски и лекарства, опять же создавая дефицит. Позже маски начали шить из того, что было под рукой.И вот 24 марта медики сообщили о первом положительном тесте на коронавирус. Примечательно, что первой заразилась ковидом довольно известная личность: жена крупного бизнесмена и депутата.«Я в инфекционной больнице. Меня изолировали в отдельный бокс. Несколько дней лежала дома с ОРВИ и сама в понедельник попросила сделать тест на «корону», и первый результат оказался «сомнительный». У мужа результат отрицательный. Поэтому меня увезли и поместили в инфекционную больницу. Ездила в Москву, возможно, что-то оттуда. Но гадать и предполагать не буду», - писала супруга бизнесмена.Спустя несколько дней, когда к жителям пришло осознание неизбежности ковида, Алексей Цыденов подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом на территории Бурятии, в котором было аж 78 пунктов по профилактике и недопущению распространения COVID-19.Самоизоляция для пожилых, советы воздержаться от поездок за рубеж, приостановка массовых мероприятий, работы общепита, салонов красоты и т. д. Примерно в тот же период случился федеральный локдаун. Правда, тогда этого слова еще не знали и называли происходящее «режимом самоизоляции».О первой смерти от ковида стало известно 6 апреля. 73-летняя женщина, имеющая первую группу инвалидности, не смогла противостоять инфекции.«Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета второго типа, артериальной гипертонии, кроме того, она ранее перенесла инсульт. 2 апреля, после выявления коронавирусной инфекции, переведена в инфекционную больницу из городской больницы №4, где проходила долговременное лечение. Иммунные функции организма были очень снижены. Пациентка находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Врачи боролись до последнего, ход лечения согласовывался с московскими специалистами, а также с ведущими врачами из других медицинских организаций республики», - сообщала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Той же весной произошел резкий разворот финансовой политики государства и в том числе властей республики. 23 апреля стало известно о первом «ковидном» финансировании из федерального бюджета: 400 млн рублей, 35 аппаратов ИВЛ и 11 «скорых». Большая часть денег ушла на оснащение медучреждений дополнительными койко-местами.С другой стороны, власти начали обращать внимание на бизнес, оказавшийся в очень непростых условиях. Ведь в апреле глава республики продолжил ужесточать актиковидные меры. И нормально работать смогли лишь те, кто попал в «белый» список.Перечень всех мер, принятых властями за последние два года, пожалуй, на газетной полосе не поместится. Это и льготные кредиты, и субсидии, и моратории на проверки, на банкротства, а также многое другое.Сегодня, когда экономика Бурятии, да и всей России оказалась в сложных условиях, но уже по другой причине, весь этот опыт оказался как никогда полезным. Ведь у чиновников было целых два года, чтобы отработать все механизмы поддержки бизнеса и экономики, отладить их и выбрать наиболее эффективные.Тем не менее ковид серьезно ударил по экономике Бурятии. Многие крупные инвестпроекты заморожены, предприниматели, не выдержав ограничений, отправились на банкротство.На первых этапах распространения инфекции особенно пострадала сфера туризма. Изначально места отдыха закрыли напрочь, потом, когда отдыхать все же разрешили, выяснилось, что не все готовы соблюдать новые антиковидные условия.Правда сегодня по поводу туризма власти Бурятии испытывают большой оптимизм. Ведь антиковидные меры уже почти неактуальны, а ограничения по перелетам перенаправят поток отдыхающих на российские курорты, среди которых Байкал занимает не последнее место.Ударил ковид и по строительной отрасли, лишившейся иностранной рабочей силы. Выяснилось, что местных рабочих не хватает, да и дисциплина у них не очень. Строители тогда понесли серьезные убытки, а сроки сдачи многих объектов передвинулись.Сегодня строители вроде бы оживают, но переживают уже другие потрясения, связанные с ситуацией на международном рынке, поставкой стройматериалов и ценами на них.Бывали и скандальные случаи, связанные с ковидом. Пожалуй, один из самых известных – это свадьба депутата Хурала Тимура Нимаева, прошедшая в одном из банкетных залов с нарушением антиковидных норм. В итоге его поведение стало поводом для рассмотрения на хуральской комиссии по этике, впрочем, не нашедшей в действиях депутата ничего вопиющего.«Установить, исходя из представленной информации и полученных разъяснений, что в действиях депутата Народного Хурала Республики Бурятия Нимаева Т. Ц. не содержится оснований для привлечения его к дисциплинарной ответственности за нарушение правил депутатской этики. Рекомендовать депутату Нимаеву Т. Ц. впредь неукоснительно придерживаться санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мер, в том числе требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания», - говорится в решении комиссии по этике Народного Хурала.Зато банкетный зал, где происходило торжество, закрыли на 90 дней. К слову, за два года количество предприятий общепита, услуг, торговли и т. д., подвергшихся санкциям Роспотребнадзора, по самым скромным подсчетам, исчисляется сотнями. Проверки проводились постоянно, и во время подъема заболеваемости ведомство почти каждую неделю отчитывалось о том, кого и как наказали во время очередного рейда.В прошлом году борьба с ковидом перешла в новое, более технологичное русло. Речь идет о QR-кодах, с болью и криками внедрявшихся на территории Бурятии. Жители яро сопротивлялись новой инициативе - кто-то от боязни прививки, кто-то из-за ограничения свобод, а кто-то просто из вредности.Поэтому, после того как в торговые центры, заведения общепита и прочие общественные места начали пускать только по QR-коду, в Бурятии начали происходить различные инциденты. Например, первый же день работы в новом формате не обошелся без происшествий - в местных пабликах опубликовали видео, как в одном из торговых центров города завязалась потасовка между охранником и посетителями. На кадрах видно, как две бабушки с криками бросаются на охранника из-за отказа впустить их в ТЦ без справки о вакцинации или QR-кода. Другие посетители оскорбляют его и отталкивают, игнорируя требование предъявить справку.Далее ситуация развивалась в менее членовредительском ключе, но все еще довольно остро. Так, более 1,5 тыс. жителей написали заявления с требованием отменить систему QR-кодов. С наиболее активными подписантами в режиме онлайн даже пообщались члены Общественной палаты республики. Впрочем, в итоге все остались при своем мнении.Сейчас требование о QR-кодах отменено. Как и многие другие ограничения, действовавшие до недавнего времени. Остался лишь масочный режим, и то не столь жесткий: защиту на лице нужно носить при посещении театров, кинотеатров, медицинских организаций и организаций бытового обслуживания, детских садиков. А также на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропортах.Вместе с ограничениями изменилась и публичная повестка: сегодня о коронавирусе уже не очень-то и вспоминают. Особенно на фоне других событий, в очередной раз меняющих быт россиян.Таким образом, хотя ковид еще не побежден, но эта страница истории уже практически перевернута. По большому счету два года пандемии стали своего рода подготовкой к сегодняшним событиям. Как для властей и бизнеса, которые учились выживать в условиях ограничений. Так и для жителей, делавших запасы и учившихся не поддаваться панике.Станислав Сергеев, «Номер один».