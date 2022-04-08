В Бурятии красивую деревню ждет «макияж» ценой 90 млн рублей

В Бурятии селу Большой Куналей Тарбагатайского района в нынешнем году в рамках национальных проектов России выделено 90 млн рублей. На эти деньги планируется отремонтировать улицу, мост, спортивный зал и другие объекты инфраструктуры, сообщили в минтрансе республики.Большой Куналей – старинное старообрядческое село в Бурятии, основано во второй половине XVIII века. Первые поселенцы, прибывшие в эти суровые земли, были старообрядцы. В 1765 году на территорию современного Большого Куналея прибыла 61 семья переселённых старообрядцев-семейских численностью в 205 человек. В 2016 году село внесено в Путеводитель самых красивых деревень России, в 2018 году получило статус «Самая красивая деревня России».Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в селе будет реконструирован участок дороги по улице Кирова протяженностью более двух километров и построен новый мост через реку Куналейка. По проекту «Жилье и городская среда» будет построен парк в центре села. В рамках проекта «Образование» капитально отремонтируют спортивный зал в местной школе. Помимо всего этого также будет отремонтирована кровля сельского Дома культуры.«Национальные проекты — это комплексный подход в социально-экономическом развитии региона, в частности населенных пунктов. Село Большой Куналей – один из ярких тому примеров. Наше направление — дороги. В первую очередь, выбирая дороги к ремонту, мы обращаем внимание на состояние дорожного полотна, интенсивность движения, а также на близость важных социальных и туристических объектов. Улица Кирова в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии, меж тем это одна из главных дорожных артерий села с высокой плотностью жилой застройки. После реконструкции передвигаться по улице станет комфортнее и безопаснее как автомобилистам, так и пешеходам», – рассказал Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.К дорожным работам подрядчик приступит с наступлением теплых температур, однако, на мосту, протяженностью 6,8 м, работы уже стартовали. Кроме того, подрядчик установит 39 дорожных знаков, устроит тротуары, нанесет разметку.«Жители села довольны грядущими переменами. Теперь наше село станет еще красивее», – прокомментировала Галина Мальцева, глава сельского поселения «Большекуналейское».Фото: minpromtorg.govrb.ru/mintrans