Общество 08.04.2022 в 11:47
В Бурятии пересчитали рысей и соболей
Популяция этих животных находится на стабильном уровне
Текст: Константин Воронов
Бурприроднадзор озвучил итоги государственного мониторинга объектов животного мира, который проводится ежегодно в январе-феврале. Речь идет о животных, отнесенных к объектам охоты.
Согласно обнародованным данным, популяция соболя и рыси находится на стабильном уровне. Численность соболя в Бурятии составляет 62294 особи, рыси - 3652 особи.
«По сравнению с прошлым годом имеет тенденция роста численности таких видов как глухарь, рябчик, куропатка серая, заяц, горностай и росомаха. А вот численность тетерева уменьшилась - на 15,4 %. Также по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2% численность косули сибирской, лося, дикого северного оленя и белки», - сообщили в ведомстве.
Как отметили в Бурприроднадзоре, результаты мониторинга являются основой для установления объемов изъятия охотничьих животных с учетом принципов рационального использования ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне. Также они позволяют прогнозировать ресурсный потенциал и продуктивность охотничьих угодий республики для дальнейшего развития охотхозяйственной деятельности, разрабатывать меры по их сохранению и воспроизводству.
Фото: pixabay.com
Согласно обнародованным данным, популяция соболя и рыси находится на стабильном уровне. Численность соболя в Бурятии составляет 62294 особи, рыси - 3652 особи.
«По сравнению с прошлым годом имеет тенденция роста численности таких видов как глухарь, рябчик, куропатка серая, заяц, горностай и росомаха. А вот численность тетерева уменьшилась - на 15,4 %. Также по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2% численность косули сибирской, лося, дикого северного оленя и белки», - сообщили в ведомстве.
Как отметили в Бурприроднадзоре, результаты мониторинга являются основой для установления объемов изъятия охотничьих животных с учетом принципов рационального использования ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне. Также они позволяют прогнозировать ресурсный потенциал и продуктивность охотничьих угодий республики для дальнейшего развития охотхозяйственной деятельности, разрабатывать меры по их сохранению и воспроизводству.
Фото: pixabay.com
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