В Бурятии пересчитали рысей и соболей

Бурприроднадзор озвучил итоги государственного мониторинга объектов животного мира, который проводится ежегодно в январе-феврале. Речь идет о животных, отнесенных к объектам охоты.Согласно обнародованным данным, популяция соболя и рыси находится на стабильном уровне. Численность соболя в Бурятии составляет 62294 особи, рыси - 3652 особи.«По сравнению с прошлым годом имеет тенденция роста численности таких видов как глухарь, рябчик, куропатка серая, заяц, горностай и росомаха. А вот численность тетерева уменьшилась - на 15,4 %. Также по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2% численность косули сибирской, лося, дикого северного оленя и белки», - сообщили в ведомстве.Как отметили в Бурприроднадзоре, результаты мониторинга являются основой для установления объемов изъятия охотничьих животных с учетом принципов рационального использования ресурсов в предстоящем охотничьем сезоне. Также они позволяют прогнозировать ресурсный потенциал и продуктивность охотничьих угодий республики для дальнейшего развития охотхозяйственной деятельности, разрабатывать меры по их сохранению и воспроизводству.Фото: pixabay.com