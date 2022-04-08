Бурятский госуниверситет обрел ректора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении Алдара Дамдинова на должность ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова с 8 апреля 2022 года по 7 апреля 2027 года, сообщила пресс-служба БГУ.Напомним, с 19 октября 2021 года Алдар Дамдинов, являвшийся депутатом Госдумы, но не ставший баллотироваться на второй срок, был исполняющим обязанности ректора БГУ.Алдар Валерьевич Дамдинов родился 28 марта 1971 года в селе Хоринск. В 1993 году окончил исторический факультет Бурятского государственного педагогического института им. Доржи Банзарова по специальности «история и социально-политические дисциплины». В 1996 году в Иркутском государственном университете защитил кандидатскую диссертацию, присвоена ученая степень кандидата исторических наук. Тема диссертации связана с историей российско-монгольских отношений.С 1993 года начал работать ассистентом кафедры всеобщей истории БГПИ. С 1993 по 1996 год работал заместителем декана исторического факультета по воспитательной работе Бурятского государственного университета, с 1996 по 1998 год работал старшим преподавателем кафедры всеобщей истории. В 1999 году назначен заведующим кафедрой всеобщей истории, доцентом кафедры.С 2000 по 2005 год А. В. Дамдинов работал директор-проректором Боханского филиала БГУ в Усть-Ордынском Бурятском округе. С 2005 по 2007 год назначен на должность проректора БГУ по социальной работе и международным связям. 29 декабря 2007 года назначен на пост первого заместителя министра образования и науки Бурятии. Ровно через год, 29 декабря 2008 года, Алдар Дамдинов становится министром образования и науки республики, сменив на этом посту Сергея Намсараева.18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, за него отдали свои голоса около 37 % пришедших на выборы избирателей. Член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по образованию и науке. В течение исполнения полномочий депутата Государственной думы VII созыва, выступил соавтором 15 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законовВ 2021 году, после окончания депутатского срока, был назначен исполняющим обязанности ректора Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.«Заслуженный работник образования Республики Бурятия» (2005), «Заслуженный работник образования Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (2007).Фото: bsu.ru