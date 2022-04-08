Вернуть деньги за сертификат

— Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации установила, что приобретение физическими лицами у розничных продавцов сертификатов на оплату товаров, а также купля-­продажа товаров с использованием указанных сертификатов регулируются нормами Закона «О защите прав потребителей», а приобретенные потребителем сертификаты являются авансом будущей оплаты товара (Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N57­КГ15–7).Пока товар еще не передан покупателю, продавец является его собственником, следовательно, договор купли­-продажи не заключен.Поскольку ст. 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, вы имеете право отказаться от заключения договора купли­-продажи до передачи вам товара, а также потребовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за подарочные сертификаты. В случае отказа в удовлетворении ваших требований или оставления претензии без ответа решение вопроса о возврате денежных средств за неиспользованный сертификат возможно исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 17 Закона, защита нарушенных прав потребителя осуществляется судом.В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» вы вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.