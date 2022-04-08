Общество 08.04.2022 в 13:26
Вернуть деньги за сертификат
Можно ли вернуть деньги за неиспользованные подарочные сертификаты?
Текст: Номер один
Отвечает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:
— Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации установила, что приобретение физическими лицами у розничных продавцов сертификатов на оплату товаров, а также купля-продажа товаров с использованием указанных сертификатов регулируются нормами Закона «О защите прав потребителей», а приобретенные потребителем сертификаты являются авансом будущей оплаты товара (Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N57КГ15–7).
Пока товар еще не передан покупателю, продавец является его собственником, следовательно, договор купли-продажи не заключен.
Поскольку ст. 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, вы имеете право отказаться от заключения договора купли-продажи до передачи вам товара, а также потребовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за подарочные сертификаты. В случае отказа в удовлетворении ваших требований или оставления претензии без ответа решение вопроса о возврате денежных средств за неиспользованный сертификат возможно исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 17 Закона, защита нарушенных прав потребителя осуществляется судом.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» вы вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.
— Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации установила, что приобретение физическими лицами у розничных продавцов сертификатов на оплату товаров, а также купля-продажа товаров с использованием указанных сертификатов регулируются нормами Закона «О защите прав потребителей», а приобретенные потребителем сертификаты являются авансом будущей оплаты товара (Определение Верховного суда Российской Федерации от 13 октября 2015 г. N57КГ15–7).
Пока товар еще не передан покупателю, продавец является его собственником, следовательно, договор купли-продажи не заключен.
Поскольку ст. 421 Гражданского кодекса РФ установлено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора, вы имеете право отказаться от заключения договора купли-продажи до передачи вам товара, а также потребовать у продавца оплаченного аванса за товар в счет возврата за подарочные сертификаты. В случае отказа в удовлетворении ваших требований или оставления претензии без ответа решение вопроса о возврате денежных средств за неиспользованный сертификат возможно исключительно в рамках гражданского судопроизводства, поскольку по общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ и п. 1 ст. 17 Закона, защита нарушенных прав потребителя осуществляется судом.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» вы вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или по месту пребывания либо по месту нахождения ответчика.
При этом в соответствии с п. 3 ст. 17 Закона РФ при обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.
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