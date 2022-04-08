Общество 08.04.2022 в 14:58

Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ

Парламентарии обсуждали вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей
A- A+
Текст: Номер один
Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ
Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в совместном заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке и Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики.

Заседание прошло 7 апреля в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.

Как отметили участники совещания, в структуре организаций детского отдыха лагеря загородного типа с круглосуточным пребыванием и санаторно-курортные лагеря составляют менее 10%. Основная же масса организаций - это лагеря дневного пребывания при общеобразовательных организациях. Поэтому, по мнению участников встречи, важно организовать на их территории комфортную и безопасную среду для отдыха детей.

Также на мероприятии шла речь об улучшении объектов инфраструктуры в детских загородных лагерях, повышении доступности услуг по отдыху и оздоровлению для детей от 7 до 14 лет.  

Кроме того, участники мероприятия обратили внимание на необходимость организации летнего отдыха детей, прибывающих в Россию из ДНР и ЛНР, предусматривающей выделение регионам на эти цели средств из федерального бюджета.

Необходимо отметить, что председатель Народного Хурала Владимир Павлов ранее в рамках «Часа субъекта» на пленарном совещании Совета Федерации акцентировал внимание сенаторов по проблеме летнего оздоровительного отдыха детей.   Напомним, что обсуждение вопросов, вынесенных в повестку дня, будет продолжено на заседании Совета законодателей, которое состоится в апреле текущего года в Санкт-Петербурге.

Фото: Народный Хурал Бурятии

Теги
дети лето отдых законодатели

Все новости

Мужчина случайно нашел на Байкале два древних медных кельта
08.04.2022 в 15:27
В Улан-Удэ «собачий» рейд совместили с противопожарным
08.04.2022 в 15:08
Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ
08.04.2022 в 14:58
Многочисленные минирования в Улан-Удэ оказались ложными
08.04.2022 в 14:50
В Бурятии потерялись два ребенка
08.04.2022 в 14:34
Житель Бурятии истыкал ножом отца своей девушки
08.04.2022 в 14:08
В Улан-Удэ мошенники наживаются на стариках под видом сотрудников "Энергосбыта"
08.04.2022 в 13:34
Бурятские спортсменки завоевали медали на чемпионате ДФО по боксу
08.04.2022 в 13:32
Вернуть деньги за сертификат
08.04.2022 в 13:26
На Украине героически погиб военнослужащий из Бурятии
08.04.2022 в 13:05
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 апреля

Читайте также
Мужчина случайно нашел на Байкале два древних медных кельта
Археологи считают, что они связаны с культурой плиточных могил древних монгольских племен
08.04.2022 в 15:27
В Улан-Удэ «собачий» рейд совместили с противопожарным
Подобную практику мобильные группы применили впервые
08.04.2022 в 15:08
Вернуть деньги за сертификат
Можно ли вернуть деньги за неиспользованные подарочные сертификаты?
08.04.2022 в 13:26
Бурятский госуниверситет обрел ректора
Им назначен Алдар Дамдинов, работавший на этом посту статусе «врио»

08.04.2022 в 12:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru