Владимир Павлов принял участие в заседании Комиссии Совета законодателей РФ

Председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов принял участие в совместном заседании Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по образованию и науке и Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ по вопросам социальной политики.Заседание прошло 7 апреля в режиме видеоконференции. Обсуждались вопросы организации летнего отдыха и оздоровления детей, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.Как отметили участники совещания, в структуре организаций детского отдыха лагеря загородного типа с круглосуточным пребыванием и санаторно-курортные лагеря составляют менее 10%. Основная же масса организаций - это лагеря дневного пребывания при общеобразовательных организациях. Поэтому, по мнению участников встречи, важно организовать на их территории комфортную и безопасную среду для отдыха детей.Также на мероприятии шла речь об улучшении объектов инфраструктуры в детских загородных лагерях, повышении доступности услуг по отдыху и оздоровлению для детей от 7 до 14 лет.Кроме того, участники мероприятия обратили внимание на необходимость организации летнего отдыха детей, прибывающих в Россию из ДНР и ЛНР, предусматривающей выделение регионам на эти цели средств из федерального бюджета.Необходимо отметить, что председатель Народного Хурала Владимир Павлов ранее в рамках «Часа субъекта» на пленарном совещании Совета Федерации акцентировал внимание сенаторов по проблеме летнего оздоровительного отдыха детей. Напомним, что обсуждение вопросов, вынесенных в повестку дня, будет продолжено на заседании Совета законодателей, которое состоится в апреле текущего года в Санкт-Петербурге.Фото: Народный Хурал Бурятии