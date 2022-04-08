Общество 08.04.2022 в 15:08

В Улан-Удэ «собачий» рейд совместили с противопожарным

Подобную практику мобильные группы применили впервые
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «собачий» рейд совместили с противопожарным
В Улан-Удэ с начала года прошел 14-й по счету массовый рейд по собакам. 7 апреля сотрудники Комитета городского хозяйства, администрации Октябрьского района и полицейские в составе мобильных групп проверяли соблюдение правил благоустройства города и правил содержания и регистрации собак.

Очередной рейд прошел в 100-х микрорайонах, мкр. Силикатный и станции Медведчиково - третий по счёту только на этой территории, сообщили в Комитете городского хозяйства.

- Положительный опыт работы проведения межведомственных рейдов в Улан-Удэ отмечен со стороны противоэпидемиологической комиссии Бурятии и в настоящее время активно используется в качестве методического пособия для районов республики, - сообщил начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко.

Также в работе мобильных групп участвовали сотрудники Комитета по образованию, Управления ветеринарии и кинолог с собакой. Детям школы №63, прогимназии №108 и дошкольных учреждений микрорайона наглядно показали правила поведения при встрече с безнадзорными собаками и рассказали об ответственном обращении с животными.


На месте также работали специалисты Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных. Ветеринары бесплатно вакцинировали собак от бешенства, а за 325 рублей регистрировали и вводили подкожный чип. В ходе рейда зарегистрировано 11 особей, еще 8 вакцинированы.

Во время рейда мобильные группы также проверяли и уборку придомовой территории. Согласно правилам благоустройства города в частном секторе собственники обязаны убирать территорию на расстоянии пяти метров от границ своего участка. За нарушение сроков уборки собственникам территорий грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

- Мы провели рейд не только в рамках работы по безнадзорным животным, но и в целом комплексно подошли, с учётом того, что сейчас наступает противопожарный режим. Мы проводим работу с собственниками по недопущению пала травы и очистке придомовой территории, - рассказал заместитель руководителя администрации Октябрьского района по территориальному развитию Александр Галданов.


За время рейда мобильные группы обошли 314 домовладений, выписали 55 требований о явке, составили 10 протоколов за нарушение правил выгула и содержания домашних животных, провели 75 профилактических бесед. Кроме этого, на территории работали и бригады отлова, за день отловлено 13 безнадзорных собак. Как отметили в мэрии, подобные профилактические мероприятия проводятся в Улан-Удэ еженедельно.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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