Общество 08.04.2022 в 16:25
В мкрн Дивизионный Улан-Удэ продолжают следить за уровнем воды
Представители ведомств провели обследование ул. Каменная, где ранее был обнаружен выход талых вод
Текст: Нина Павлова
8 апреля представители МБУ «Комбинат по благоустройству», Управления по ЧС и администрации Советского района провели обследование ул. Каменная, где ранее был обнаружен выход талых вод, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
По итогам обследования угрозы подтопления жилых домов не выявлено. Вся вода уходит по ранее вырытой траншее, сообщили в Комбинате по благоустройству.
Напомним, на указанном участке в феврале 2022 года специалисты Комбината пропилили колею во льду протяженностью 90 метров с целью отвода воды по руслу реки. Мониторинг здесь ведется в ежедневном режиме.
В Улан-Удэ на ручье в мкр Дивизионный прочистят русло для отвода воды
15.02.2022 в 17:29
По итогам обследования угрозы подтопления жилых домов не выявлено. Вся вода уходит по ранее вырытой траншее, сообщили в Комбинате по благоустройству.
Напомним, на указанном участке в феврале 2022 года специалисты Комбината пропилили колею во льду протяженностью 90 метров с целью отвода воды по руслу реки. Мониторинг здесь ведется в ежедневном режиме.
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