В мкрн Дивизионный Улан-Удэ продолжают следить за уровнем воды

8 апреля представители МБУ «Комбинат по благоустройству», Управления по ЧС и администрации Советского района провели обследование ул. Каменная, где ранее был обнаружен выход талых вод, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.По итогам обследования угрозы подтопления жилых домов не выявлено. Вся вода уходит по ранее вырытой траншее, сообщили в Комбинате по благоустройству.Напомним, на указанном участке в феврале 2022 года специалисты Комбината пропилили колею во льду протяженностью 90 метров с целью отвода воды по руслу реки. Мониторинг здесь ведется в ежедневном режиме.