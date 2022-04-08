Общество 08.04.2022 в 16:33
Ученые России расшифровали ДНК байкальской нерпы
На основе новых данных будут вырабатываться меры охраны уникальных пресноводных тюленей
Текст: Номер один
Ученые Института проблем экологии и эволюции имени Северцова (ИПЭЭ) РАН расшифровали ДНК байкальского тюленя для выработки мер охраны единственного млекопитающего озера. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда «Озеро Байкал».
«Генетическое исследование биоматериала байкальской нерпы, организованное фондом «Озеро Байкал», стало первой попыткой расшифровать и сравнить ДНК байкальского тюленя и проанализировать его генетический код. В результате проведенного генетического исследования мы выяснили, что в летний период на Ушканьи острова приплывают нерпы одной генетической группы. Однако еще предстоит узнать, является эта группа единственной, общей для всего Байкала, или существуют другие локальные группировки со своими генетическими отличиями. Для выяснения этого в будущем необходимо включить в исследования образцы, собранные в различные сезоны и в разных районах Байкала», - говорится в сообщении.
В ходе первого исследования ученые разработали набор генетических маркеров. Теперь полученные значения будут сравнены с известными значениями аналогичных показателей, определенными для других видов тюленей, как находящихся под угрозой исчезновения (сайменская и балтийская кольчатые нерпы), так и благополучных (кольчатая нерпа из морей Арктики). Такая сравнительная оценка позволит оценить положение байкальской нерпы на этой шкале.
«Нами выявлен интересный факт: образцы животных, найденных мертвыми, характеризовались меньшим средним числом аллелей локуса DQB (одного из генов, отвечающих за иммунитет организма) на особь. Возможно, что у байкальской нерпы пониженное индивидуальное разнообразие по этому локусу приводит к меньшей устойчивости особей к воздействию тех или иных неблагоприятных внешних факторов. При этом показатель локуса DQB, отмеченных у байкальской нерпы в целом (11), значительно выше, чем было отмечено для серого тюленя (5 аллелей) и моржа (5 аллелей). Связано ли это со спецификой набора патогенных организмов в пресноводном озере Байкал или с какими-то другими факторами, нуждается в дальнейшем анализе», - отметили в фонде.
Как отметили в фонде, полученные результаты будут использованы для продолжения генетических исследований байкальской нерпы и углубления имеющихся знаний. На основе новых данных будут вырабатываться меры охраны байкальской нерпы, чтобы избежать критического снижения численности уникального животного и сохранить вид для будущих поколений.
Проект по генетическому изучению байкальской нерпы осуществлен в рамках программы исследования нерпы, утвержденной на 2020-2025 годы. Программа была разработана учеными из ИПЭЭ РАН при поддержке фонда «Озеро Байкал». Биоматериал для проведения генетических исследований отобран в ходе экспедиций на остров Тонкий архипелага Ушканьи острова летом 2019 и 2020 года. Исследования ДНК проводились с мая по конец декабря 2021 года ИПЭЭ РАН и частично лабораторией «Евроген Лаб».
Байкальская нерпа - это единственное млекопитающее озера Байкал. Формально байкальская нерпа в России до сих пор является промысловым видом и не занесена в Красную книгу, однако охота на нее была запрещена в 1980 году. До 2009 года выдавалась квота на промышленный отлов 50 животных. С конца 2014 года квота выдается только исследовательским институтам и коренным малочисленным народам. На 2022 год установлена квота на добычу нерпы в количестве 2,7 тысячи особей для коренных малочисленных народов Бурятии, а также по 50 и 260 голов для добычи в научных целях для Иркутской области и Бурятии соответственно.
Фото: pixabay.com
«Генетическое исследование биоматериала байкальской нерпы, организованное фондом «Озеро Байкал», стало первой попыткой расшифровать и сравнить ДНК байкальского тюленя и проанализировать его генетический код. В результате проведенного генетического исследования мы выяснили, что в летний период на Ушканьи острова приплывают нерпы одной генетической группы. Однако еще предстоит узнать, является эта группа единственной, общей для всего Байкала, или существуют другие локальные группировки со своими генетическими отличиями. Для выяснения этого в будущем необходимо включить в исследования образцы, собранные в различные сезоны и в разных районах Байкала», - говорится в сообщении.
В ходе первого исследования ученые разработали набор генетических маркеров. Теперь полученные значения будут сравнены с известными значениями аналогичных показателей, определенными для других видов тюленей, как находящихся под угрозой исчезновения (сайменская и балтийская кольчатые нерпы), так и благополучных (кольчатая нерпа из морей Арктики). Такая сравнительная оценка позволит оценить положение байкальской нерпы на этой шкале.
«Нами выявлен интересный факт: образцы животных, найденных мертвыми, характеризовались меньшим средним числом аллелей локуса DQB (одного из генов, отвечающих за иммунитет организма) на особь. Возможно, что у байкальской нерпы пониженное индивидуальное разнообразие по этому локусу приводит к меньшей устойчивости особей к воздействию тех или иных неблагоприятных внешних факторов. При этом показатель локуса DQB, отмеченных у байкальской нерпы в целом (11), значительно выше, чем было отмечено для серого тюленя (5 аллелей) и моржа (5 аллелей). Связано ли это со спецификой набора патогенных организмов в пресноводном озере Байкал или с какими-то другими факторами, нуждается в дальнейшем анализе», - отметили в фонде.
Как отметили в фонде, полученные результаты будут использованы для продолжения генетических исследований байкальской нерпы и углубления имеющихся знаний. На основе новых данных будут вырабатываться меры охраны байкальской нерпы, чтобы избежать критического снижения численности уникального животного и сохранить вид для будущих поколений.
Проект по генетическому изучению байкальской нерпы осуществлен в рамках программы исследования нерпы, утвержденной на 2020-2025 годы. Программа была разработана учеными из ИПЭЭ РАН при поддержке фонда «Озеро Байкал». Биоматериал для проведения генетических исследований отобран в ходе экспедиций на остров Тонкий архипелага Ушканьи острова летом 2019 и 2020 года. Исследования ДНК проводились с мая по конец декабря 2021 года ИПЭЭ РАН и частично лабораторией «Евроген Лаб».
Байкальская нерпа - это единственное млекопитающее озера Байкал. Формально байкальская нерпа в России до сих пор является промысловым видом и не занесена в Красную книгу, однако охота на нее была запрещена в 1980 году. До 2009 года выдавалась квота на промышленный отлов 50 животных. С конца 2014 года квота выдается только исследовательским институтам и коренным малочисленным народам. На 2022 год установлена квота на добычу нерпы в количестве 2,7 тысячи особей для коренных малочисленных народов Бурятии, а также по 50 и 260 голов для добычи в научных целях для Иркутской области и Бурятии соответственно.
Фото: pixabay.com