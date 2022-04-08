В Улан-Удэ жители улицы Тобольская продолжают бороться за свои дома

Апелляционная инстанция отменила определение Октябрьского районного суда. После того, как ответчик (администрация города и межведомственная комиссия, признавшая дома аварийными, а также третье лицо – комитет по управлению имуществом) подадут возражение на жалобу истцов, дело рассмотрят по существу в Верховном суде.

Юрист Владимир Дашиев, представляющий интересы жителей Тобольской, сообщил «Номер один», что в Верховный суд он подавал частную жалобу на решение судьи Октябрьского районного суда. Владимир Дашиев просил отменить решение судьи об оставлении жалобы без движения и возвращение жалобы без рассмотрения.





«Когда в Октябрьском суде нам отказали в удовлетворении иска об обжаловании решения о признании домов аварийными, я подал апелляционную жалобу и ждал, когда ответчик подаст возражение. Прошло несколько месяцев, однако возражение никто не подавал. Я обратился в суд, чтобы узнать причину, но там сообщили, что жалоба была сначала оставлены без движения, а потом вынесен отказ в ее удовлетворении. Тогда мы и обратились в Верховный суд, чтобы добиться рассмотрения нашей жалобы» - рассказывает Владимир Дашиев.





Владимир Дашиев отмечает, что в районном суде он вместе с жителями бараков ходатайствовал о том, чтобы решение о признании домов аварийными было признано незаконным.

- Межведомственная комиссия не известила жителей домов о том, что будет проводиться обследование домов, о том, что дома собираются признать аварийными. Тем самым было нарушено право жильцов. Кроме того, в заключении ООО «Сейсмострой», которое обследовало дома на Тобольской, были представлены фотографии совсем других бараков, - говорит наш собеседник.

Напомним, год назад - в марте 2021 года 12 многоквартирных домов по улице Тобольской - № 11, 13, 13А, 15, 15А, 17А, 19, 21, 23, 27, 66, 70 - распоряжением городской администрации признаны аварийными и исключены из программы капремонта. Жители домов узнали об этом лишь тогда, когда им перестали поступать счета за капитальный ремонт.

Людей возмущало, что процедура признания домов аварийными проводилась без извещения собственников квартир.

«Мы столько лет ухаживали за домами, квартирами, облагораживали дворы, провели отопление, воду, а чиновники все провернули за нашими спинами. Хотя, как мы выяснили, это еще с 2019 года готовилось. Тогда почему никто не сказал, что нас собираются признать аварийными? - говорили горожане.

Жильцы пытались обжаловать в суде решение о признании своих домов аварийными, просили о проверках и прокуратуру.

Возмущала людей и незаметно проведенная ООО «Сейсмострой» экспертиза, по результатам которой их дома признали аварийными. Собственники квартир с таким решением не согласились и настаивали на пересмотре технической экспертизы, аргументируя свою позицию несоответствием ряда данных в заключениях и отсутствием осмотра квартир.







Фото: ОНФ