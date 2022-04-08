В Бурятии расследуют факт уклонения от репатриации денежных средств

Бурятская транспортная прокуратура совместно с Бурятской таможней проведена проверка исполнения валютного законодательства. Выявлен факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в особо крупном размере (статья 193 УК РФ), сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированным в Бурятии, в 2018-2019 годах в адрес иностранной компании переведено 448 млн рублей за поставку оборудования, предназначенного для использования в сельском хозяйстве.Однако к окончанию срока действия внешнеторгового договора оборудование в Россию поставлено не было, а участником ВЭД возврат на свои счета денежных средств, уплаченных за не ввезенные товары, обеспечен не был.Прокуратурой материалы проверки направлены в таможенный орган, которым в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело.Ход и результаты расследования дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.Фото: ombudsmanbiz-irk.ru