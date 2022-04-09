Общество 09.04.2022 в 09:30

В Бурятии подорожал "борщевой набор"

В марте на фоне спецоперации рекордно выросли в цене лук, капуста и морковка
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии подорожал "борщевой набор"
Росстат отчитался о росте цен в марте — годовая инфляция в предыдущем месяце ускорилась до 16,69%.

"В марте прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 50,1%, капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%", - сообщает Росстат.         

 И если бананы выросли в цене из-за проблем в логистике и нежеланием некоторых западных транспортных компаний иметь дела с РФ, то вот капуста и морковка выращиваются у нас.

"В магазинах Улан-Удэ эти овощи подорожали с началом спецоперации на Украине до 95 рублей за килограмм и это явно спекулятивный рост, у потребителей возникает резонный вопрос, а куда смотрят контролирующие органы?" - посетовал улан-удинский экономист Анатолий Думнов.

Фото: "Номер один"
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