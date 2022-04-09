В районе Бурятии мама ребенка-инвалида просит власти решить проблему с дорогой

Накануне в местном популярном паблике «Аноним 03» опубликовали крик души жительницы с. Поселье. Женщина обращается к Главе Бурятии с просьбой вмешаться в ситуацию с дорогами в Иволгинском районе.

«Хочу обратиться к главе нашей республики Алексею Самбуевичу Цыденову. Я жительница улицы Ангарской, СНТ "Родник", с.Поселье, Иволгинского района. И я воспитываю ребёнка, страдающего детским церебральным параличом. Всячески стараюсь дать ребёнку и реабилитацию, и социализацию, насколько это возможно. И мой ребёнок посещает специализированный детский сад в Улан-Удэ. С приходом весны нашей улицы просто не стало, потому что она утонула в грязи. Вожу ребёнка в сад на своём автомобиле обычно, но в последние дни мой ребёнок не посещает сад и занятия по пред. школе, по той простой причине, что моя машина не может проехать через эту грязь и пару раз мы увязли в ней, уже выехав в сад», - рассказывает жительница Бурятии.



Как отмечает сельчанка, совместными усилиями с соседями они собирали деньги и самостоятельно отсыпали свою улицу и дорогу, но этого хватило ненадолго.

«В прошлом году нас топило, и все что мы отсыпали, просто смыло. Мои обращения в администрацию нашего района тщетны. Каждый раз одни отговорки о том, что моё обращение занесут в список очередников с подобной просьбой. Сказали, что машина для таких целей одна на весь район и придётся ждать, да и территории СНТ и ДНТ обслуживают в последнюю очередь, а это значит, до нас она просто может не дойти. Воспитывая ребёнка с особенными возможностями здоровья итак приходится переносить не мало трудностей, но сейчас у меня, просто, крик души. Уважаемый Алексей Самбуевич, пожалуйста помогите нам! Дайте возможность моему ребёнку социализироваться и обучаться наравне с другими детьми! Прошу, всего лишь, посодействовать в отсыпке нашей улицы»,

- пишет женщина.





Фото: "Аноним 03"