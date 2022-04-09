В Бурятии полицейский 1.5 километра нес на себе замерзшего мужчину из леса

Общественный совет при МВД в Бурятии объявил имя обладателя гран-при юбилейного конкурса «Признание-2021». Торжественная церемония вручения наград прошла в стенах здания регионального Министерства.

Обладателем гран-при конкурса «Признание-2021» стал капитан полиции Агафонов Александр Александрович - участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Баргузинскому району. Помимо статуэтки и диплома обладателя Гран-при он удостоен звания «Полицейский года-2021». Ему вручена денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

«Ночью 15 января 2021 года участковый уполномоченный полиции, получив сообщение о том, что мужчина сбился с пути и заблудился в местности Недоростково Баргузинского района, не теряя ни минуты, выехал на место. В условиях морозной ночи и метели полицейский отыскал мужчину и его супругу, которая также отправилась на поиски мужа. Оценив состояние мужчины, капитан полиции сообщил на телефон экстренной службы, что будет самостоятельно выносить пострадавшего, которому нужна срочная госпитализация. Около полутора километров полицейский нес на себе мужчину, пока не передал его прибывшим сотрудникам 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия», - рассказали в МВД Бурятии.



По словам Александра Агафонова, сегодняшняя награда для него оказалась неожиданной, поскольку достойных сотрудников полиции множество, и достижения каждого из них не менее значимы, не менее яркие и не менее важны.

Общественное объединение в десятый раз публично отмечает заслуги сотрудников полиции, ветеранов и представителей гражданского общества в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Обладателю Гран-при конкурса, а также победителям в четырех номинациях вручены призы конкурса – статуэтки беркута – символа духовной силы, мужества и благородства.

Так, победителями в номинациях стали:

«Горячее сердце» - Владимир Дарижапов (Легцок лама) - ширээтэ лама местной религиозной организации буддистов Анинского дацана «Гандан Шаддувлинг», член Общественного совета при межмуниципальном отделе МВД России «Хоринский».

Легцок лама – инициатор и организатор открытия Мемориального комплекса «Города – герои и Города воинской славы». Это первый военно-патриотический комплекс в Республике Бурятия, который установлен на территории МАОУ «Хоринская СОШ № 2». Его представляют 13 капсул городов – героев России с их священной землей, заложенных в мраморные плит, у подножия которых посажены голубые ели.

«Всегда в строю» - Татьяна Каширихина - председатель Совета ветеранов отдела МВД России по Кабанскому району майор милиции в отставке.

«После выхода на пенсию принимает самое активное участие в жизни ветеранской организации МВД по Республике Бурятия. Участвует в работе совета наставников, организует и проводит мероприятия патриотической направленности, в том числе историко-краеведческой, поисковой»,

- отметили в МВД.



«Герой нашего времени» - лейтенант полиции Вадим Балагуров – инспектор отделения дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД Отдела МВД России по Кабанскому району.

«В сентябре 2021 года, получив от граждан сообщение о пожаре в частном доме, в котором, предположительно, находится пожилая женщина, незамедлительно выехал на место происшествия. 85-летняя гражданка, перенесшая операцию, не могла передвигаться самостоятельно. Лейтенант полиции Балагуров организовал вызов пожарных и скорой помощи местными жителями, а сам, обернув лицо мокрой тканью, бросился в задымленное помещение. Из-за густого дыма ему пришлось несколько раз входить в горящий дом. Выяснив местонахождение женщины, он в очередной раз вместе с неравнодушными гражданами зашел в дом и вынес пострадавшую из горящего дома», - рассказали о герое в ведомстве.



«Именем закона» -подполковник полиции Юрий Федоров – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Управления МВД России по г. Улан-Удэ.

Также отметим, что в рамках церемонии нагрудным знаком-медалью «Признание» награжден Вадим Таюрский– руководитель военно-патриотической группы «Байкальский Форпост», член Общественного совета при Управлении МВД России по г. Улан-Удэ.

Награды нашли своих героев. По словам Министра внутренних дел по Республике Бурятия генерал-майора полиции Олега Кудинова, все лауреаты достойно оценены членами жюри в различных номинациях.

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