Общество 09.04.2022 в 12:43

В Полпредстве Бурятии рассказали о состоянии бурятских бойцов

Вернувшиеся уроженцы республики проходят лечение в московских госпиталях
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Текст: Евгения Гармаева
В Полпредстве Бурятии рассказали о состоянии бурятских бойцов

Накануне в Полномочном представительстве Бурятии в Москве поделились новостями о состоянии бурятских военных, вернувшихся со спецоперации в Украине.

«Мы продолжаем навещать наших бойцов, которые проходят оперативное лечение в московских госпиталях после ранений. Особенно радует, что ко многим приезжают родственники, друзья-земляки. Уроженцы Бурятии всегда отличаются товарищеской поддержкой и готовностью помочь в трудную минуту», 

- пишет Полпредство Бурятии.


 Сегодня делегация полпредства вместе с Донарой Гэрэлтуевной, хозяйкой известного московского ресторана ,,Сэлэнгэ" навестили наших ребят, находящихся на излечении. Как обычно привезли различные гостинцы, в т.ч. блюда нашей бурятской кухни! Передали гостинцы и от еравнинцев (с.Улзытэ и Можайка)

«И как всегда мы благодарны коллективам врачей и всему медицинскому персоналу Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко и 3-его Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского, которые вкладывают в каждого больного все силы и относятся с поистине материнским вниманием к ребятам! Как известно, лечение зависит от хорошего настроения пациентов. Обеспечиваем его всеми доступными способами!», 

 - пишут в ведомстве.


Фото: Полпредство Бурятии

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