В Бурятию продолжит летать авиакомпания «Аврора»

Вопросы расширения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, обновления авиапарка вошли в повестку совещания по вопросу деятельности единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Мероприятие прошло под руководством зампреда правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Главная задача авиакомпании – работать в интересах наших граждан, обеспечить транспортную связанность и доступность регионов Дальнего Востока», - - отметил Юрий Трутнев.

Как сообщают в пресс-службе правительства Бурятии, в регионе свой первый рейс авиакомпания «Аврора» совершила 19 августа 2021 года по маршруту Улан-Удэ - Владивосток. Ранее из одного региона в другой приходилось добираться на поезде несколько дней, а сегодня их соединяет прямой рейс и на дорогу уходит 3 часа 55 минут – столько длится полет. Экономически обоснованная стоимость тарифа составляет порядка 14 тысяч рублей, но за счет субсидирования рейс до Владивостока пассажиру обходится в 9900 рублей.

Затем, в январе 2022 стартовали рейсы в Якутск (9955 руб.) и Хабаровск (9355 руб.), стоимость тарифов на которые составляет до 10000 рублей.

В феврале 2022 в рамках Единой дальневосточной авиакомпании открылось четвертое направление - Улан-Удэ - Красноярск. Полеты осуществляются по четвергам и воскресеньям, а билет пассажиру обходятся в сумму 5500 рублей в одну сторону.

Кроме того, с февраля авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов по направлению Улан-Удэ – Хужир (о. Ольхон). Это направление стало одним из самых популярных. Стоимость тарифов начинается от 1038 рублей (в одну сторону).

фото: Правительство Бурятии