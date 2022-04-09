В центре Улан-Удэ повстречали ондатру

В бурятских пабликах «Аноним 03» и «Весь Улан-Удэ» распространился видеоролик, на котором житель Бурятии запечатлел дикого зверя в неожиданном месте. Как утверждает автор видео, малыша ондатры он повстречал в центре города рядом с магазином «Спутник».







- Благодаря неравнодушным жителям спасли малыша ондатры. Как он оказался в центре города?! - подписали видеоролик в паблике "Весь Улан-Удэ. Новости твоего города".



На видео заметно, как животное бегает около дороги. По словам очевидца, детеныша дикого зверя передали в руки ветеринаров. Однако, горожане недоумевают – каким образом зверь оказался рядом с площадью Ленина? В комментариях многие предположили, что животное домашнее, а другие шутят, что на видео обычная крыса, которая немного потолстела.

фото: скриншот из видео