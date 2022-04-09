Общество 09.04.2022 в 14:41

В центре Улан-Удэ повстречали ондатру

Видео. Как дикий зверь оказался рядом с главной площадью?
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Текст: Евгения Гармаева
В центре Улан-Удэ повстречали ондатру

В бурятских пабликах «Аноним 03» и «Весь Улан-Удэ» распространился видеоролик, на котором житель Бурятии запечатлел дикого зверя в неожиданном месте. Как утверждает автор видео, малыша ондатры он повстречал в центре города рядом с магазином «Спутник».


- Благодаря неравнодушным жителям спасли малыша ондатры. Как он оказался в центре города?! - подписали видеоролик в паблике "Весь Улан-Удэ. Новости твоего города".

На видео заметно, как животное бегает около дороги. По словам очевидца, детеныша дикого зверя передали в руки ветеринаров. Однако, горожане недоумевают – каким образом зверь оказался рядом с площадью Ленина? В комментариях многие предположили, что животное домашнее, а другие шутят, что на видео обычная крыса, которая немного потолстела.


фото: скриншот из видео

Теги
дикая природа центр улан-удэ животные

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