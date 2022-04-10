Жители Бурятии стали чаще выбрасывать домашних кошек и собак

В Бурятии в последние месяцы стало появляться все больше выброшенных кошек и собак. При этом если раньше чаще всего речь шла о котятах и щенках, то сейчас на улице оказались и вполне взрослые особи.К примеру, многие из взрослых кошек выглядят ухоженно, видно, что они когда-то были домашними, но почему-то их находят подброшенными в подъезды многоквартирных домов.В тематических пабликах в Контакте также стали появляться похожие друг на друга объявления: «Отдам в добрые руки! Девочка, 2 года. Ко всему приучена. Аллергия».Между тем, волонтеры и зоозащитники связывают последние тенденции с заметным падением уровня жизни. В сегодняшних условиях содержание домашних питомцев стало для многих непосильной ношей. Не все готовы и дальше тратить свои средства на покупку корма, наполнителя для кошачьего туалета и так далее.- Объявлений о передаче взрослых кошек или собак сейчас немало. Если раньше речь шла только о маленьких котятах и щенках, то сейчас все больше фотографий симпатичных взрослых животных. Кто-то просто выкидывает ставшего обузой питомца. А кто-то подает объявления. Конечно, многие пишут об уважительных причинах – внезапно появившаяся аллергия, отъезд из республики. Но мне кажется, что большинство этих людей просто хотят избавиться от лишних трат. У людей не хватает ответственности за своих животных. Я вот этого не понимаю – как можно после нескольких лет жизни со своей кошечкой или собакой вот так запросто избавляться от них? Неужели совести хватает, – говорит зоозащитница Елена.Напомним, в Улан-Удэ работают три подрядные организации, которые ежедневно, без выходных выезжают по заявкам граждан для поимки безнадзорных псов. В первую очередь, ловцы выезжают по обращениям об агрессивных животных, представляющих угрозу жизни и здоровья людей.Отловленных животных доставляют в приюты, там их вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Маленьких собак (до 25 см в холке), если не удалось пристроить в добрые руки, снова выпускают в прежнее место обитания. Крупные особи остаются на содержании в приютах. Сейчас там находится более тысячи питомцев разных пород и мастей.Фото: Pixabay.com