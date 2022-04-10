Общество 10.04.2022 в 12:18

В Улан-Удэ сегодня пройдет субботник

На этот раз волонтеры займутся спортивной площадкой возле школы №18
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня пройдет субботник
10 апреля 2022 года при инициативе Детской футбольной лиги Республики Бурятия и АНО СОБЫТИЕ состоится субботник. 

- Приглашаем вас присоединяться для уборки и восстановительных работ открытой спортивный площадки, которая находится у школы N 18. Участников уже более 40 человек! - призывает автор проекта «#Мусор из головы», лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов. 

Начало субботника - 14.00. Сбор в 13.45 на стадионе 18 школы. С собой нужно взять хозяйственные перчатки. 

Как отмечают волонтеры, стадион на территории школы является общественным. 

- Каждый житель микрорайона может свободно зайти потренироваться. Давай вместе облагородим важное для города место, чтобы наши дети и мы, взрослые, могли продолжать заниматься спортом в приятном, красивом открытом для всех стадионе, - призывает общественник. 

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