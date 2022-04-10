В Улан-Удэ сегодня пройдет субботник

10 апреля 2022 года при инициативе Детской футбольной лиги Республики Бурятия и АНО СОБЫТИЕ состоится субботник.- Приглашаем вас присоединяться для уборки и восстановительных работ открытой спортивный площадки, которая находится у школы N 18. Участников уже более 40 человек! - призывает автор проекта «#Мусор из головы», лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.Начало субботника - 14.00. Сбор в 13.45 на стадионе 18 школы. С собой нужно взять хозяйственные перчатки.Как отмечают волонтеры, стадион на территории школы является общественным.- Каждый житель микрорайона может свободно зайти потренироваться. Давай вместе облагородим важное для города место, чтобы наши дети и мы, взрослые, могли продолжать заниматься спортом в приятном, красивом открытом для всех стадионе, - призывает общественник.