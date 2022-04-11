Общество 11.04.2022 в 08:42

Житель Улан-Удэ замерзал в купленной в новостройке квартире

Застройщик устранил недостатки только после вмешательства прокуратуры
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ замерзал в купленной в новостройке квартире
В Улан-Удэ прокуратура провела проверку по обращению жильца многоквартирного дома в ЖК «Гагаринский». Мужчина пожаловался на недостатки, допущенные при строительстве в купленной им квартире.

«В ходе проверки выявлены промерзание наружной стены, неисправность индивидуального вентиляционного клапана, а также щели в окнах. Эти недостатки приводили к снижению нормативной температуры воздуха в квартире. После неоднократных обращений собственника к застройщику нарушения в полной мере не были устранены. Вопреки закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» застройщик в течение гарантийного срока своевременно не устранил возникшие дефекты», - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокурор внес руководителю застройщика представление, по результатам рассмотрения которого все недостатки в жилом помещении заявителя устранены.

Фото: «Номер один»
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