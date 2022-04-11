Общество 11.04.2022 в 09:33

В Бурятии повторную вакцинацию от COVID-19 завершили 145 тысяч человек

Прирост коронавируса колеблется в районе 60-70 случаев в сутки  
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В Бурятии повторную вакцинацию от COVID-19 завершили 145 тысяч человек
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 188. Это на 66 больше, чем было в воскресенье. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 748). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 983  человека за последние сутки – двое, все старше 65 лет,  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В стационарах получает  лечение 251 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 190. За предыдущие сутки госпитализировано 12 пациентов.

В отделениях реанимации находится 53 пациента (из них старше 65 лет – 38), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 9), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированв 323 койки: занято – 251, свободно – 72 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,7%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 476 человек.

Выздоровели от COVID-19 – 131 393 (+56) человека, дополнительно снято  с наблюдения – 85.

В республике всего первично привиты коронавируса 498 535 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 485  человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 158 529 человек, завершили - 145 001 человек.

Фото: pixabay.com.
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коронавирус мониторинг Бурятия.

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