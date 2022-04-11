Общество 11.04.2022 в 09:52

Неустойка за задержку

Что делать, если оплаченный товар не доставили в срок
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Текст: Номер один
Неустойка за задержку
«Заказали в магазине диван, предварительно оплатив его, срок поставки, согласно договору, составляет один месяц. Срок прошел, однако диван не доставлен. Связались с магазином, нам сообщили о том, что диван пришел с дефектом и его отправили обратно, а нам обещали через две недели предоставить новый. С того момента прошло еще две недели, но дивана до сих пор нет. Подскажите, имеем ли мы право на получение пеней за просрочку доставки, и если да, то с какого дня?»
Без подписи.

— Согласно п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли­продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. Данная неустойка взыскивается со дня, когда товар должен был быть передан по договору и до дня передачи потребителю товара или до дня удовлетворения требований потребителя о возврате ему предварительно уплаченной суммы.

Сумма неустойки не может превышать сумму предварительной оплаты товара.
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