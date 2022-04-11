Неустойка за задержку

Без подписи.

— Согласно п. 3 ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае нарушения установленного договором купли­продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара. Данная неустойка взыскивается со дня, когда товар должен был быть передан по договору и до дня передачи потребителю товара или до дня удовлетворения требований потребителя о возврате ему предварительно уплаченной суммы.Сумма неустойки не может превышать сумму предварительной оплаты товара.