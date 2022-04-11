Общество 11.04.2022 в 10:56

Жителям Бурятии запретили ходить в лес

На большей части территории республики введен особый противопожарный режим
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Текст: Константин Воронов
Жителям Бурятии запретили ходить в лес
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале объявил о введении особого противопожарного режима на всей территории республики, за исключением северных районов.

Как пояснил глава, особый противопожарный режим означает запрет на посещение лесов за исключением оборудованных мест отдыха (их список будет опубликован агентством лесного хозяйства). Также введен запрет на разведение костров на землях всех категорий, запрет на выжигание сухой травы и мусора за исключением профилактических работ, которые проводят лесники.

«Вы, наверное, помните, что в прошлом году я получил штраф за нарушение особого режима. Развел я костер на берегу реки, где это тоже запрещено», - отметил Алексей Цыденов.

Глава республики также напомнил, что за нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время действия особого режима грозит штраф в размере 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 500 тысяч рублей для юрлиц.

«К тушению лесных пожаров подготовлено более 3,3 тысяч человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1440 единиц техники. Но это может оказаться каплей в море, если не соблюдать меры безопасности.  Земляки, прошу к этому отнестись сознательно, рачительно и по-хозяйски. Год сложный: и по прогнозам синоптиков, и просто потому, что в прошлом году была высокая трава, которая сейчас представляет большую угрозу для лесов и даже населенных пунктов», - обратился Алексей Цыденов к жителям республики.

Фото: «Номер один»
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