В России живут около 147 млн человек

Около 147 млн человек проживает в России по итогам Всероссийской переписи населения. Это предварительная оценка, которую обнародовал руководитель Росстата Павел Малков. Окончательная цифра будет опубликована на сайте Росстата в мае 2022 года, сообщил медиа-офис ВПН.«Сегодня можно назвать первую ориентировочную оценку численности населения страны. На территории России постоянно проживает около 147 млн человек. Это предварительная цифра. Она еще может скорректироваться, но не более чем на 400–500 тысяч человек в большую или меньшую сторону. То есть не более чем на 0,3%», – завил глава Росстата.Он подчеркнул, что цифра пока не является окончательной, так как Росстат продолжает проверять данные, полученные из разных источников.«Мы получали сведения из разных источников: через портал Госуслуг, через планшеты переписчиков, со стационарных переписных участков, от спецконтингента на бумажных машиночитаемых листах. Сейчас мы объединяем базы, вычищаем дубли и проверяем связанность данных», – отметил глава Росстата.В начале года Росстат опубликовал предварительную оценку численности населения страны без учета данных переписи – 145,5 млн человек. Предыдущие переписи также показывали превышение фактической численности над данными административных источников.«Перепись задает нулевую отметку, и в этой цифре со временем закономерно начинает накапливаться погрешность, которая исправляется на следующей переписи. Накапливается погрешность традиционного административного учета рождаемости и смертности, накапливается недоучет миграционных потоков внутри страны и с другими государствами. То есть, мы сейчас задаем новую нулевую точку отсчета: 147 млн человек, плюс-минус 0,3%», – пояснил Павел Малков.В качестве одной из основных тенденций, исходя из предварительных данных, в Росстате отмечают существенные расхождения данных переписи с текущей оценкой по целому ряду регионов. Причем, расхождения в обе стороны.Как отметил Павел Малков, по предварительным оценкам, в более чем в 20 регионах страны численность населения по данным переписи будет выше текущей оценки. Рост числа жителей в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае показывает недоучет ежегодно фиксируемого миграционного прироста населения в этих регионах. Одновременно в 27 регионах страны численность населения по сравнению с текущей оценкой сократилась. Это регионы Дальневосточного федерального округа, отдельные регионы Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.Опубликовать предварительные итоги переписи Росстат планирует уже в апреле – это будут данные о численности населения России по регионам. Далее с мая по декабрь 2022 года ежемесячно будут выпускаться окончательные итоги по разным темам и направлениям.В частности, в мае появятся окончательные данные о численности по стране и регионам, в июне – данные в разрезе муниципальных образований, в сентябре – данные о половозрастном составе, образовании, национальностях и владении языками, в октябре – данные о миграции и коренных малочисленных народах, в ноябре – о рождаемости и составе домохозяйств, а к декабрю – информация о жилищных условиях и о характеристиках рабочей силы. В июле Росстат представит в правительство доклад об основных итогах переписи. А с августа начнется опубликование данных в виде таблиц и графиков на сайте Росстата.Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением переписи стала возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики использовали планшетные компьютеры отечественного производства с российской ОС «Аврора». Также переписаться можно было на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».Фото: медиа-офис ВПН