Стали известны даты проведения ярмарок в Улан-Удэ

Стало известно расписание выставок - ярмарок в г. Улан-Удэ, запланированных на 2022 год.Сезон откроет ярмарка «Наш сад-огород» - ежегодно проходит в начале мая;«Верхнеудинская ярмарка» – в 2022 году проведение планируется в День города, «Верхнеудинская ярмарка» считается одной из центральных ярмарок города;Первая ярмарка, демонстрирующая начало сбора урожая, открывающая сезон осенних ярмарок в г. Улан-Удэ - ярмарка «Урожай». Традиционно проводится в третьей декаде августа – начале сентября;В конце сентября - первых числах октября – на торговых площадках города Улан-Удэ в период массового сбора урожая, закладки овощей на хранение, реализации выращенной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями проводится сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».Закрывает сезон ярмарок «Мясная ярмарка», которая проходит с наступлением устойчивых морозов – в начале декабря.