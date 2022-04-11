Общество 11.04.2022 в 11:35
Стали известны даты проведения ярмарок в Улан-Удэ
Откроет сезон "Наш сад и огород" в мае
Текст: Нина Павлова
Стало известно расписание выставок - ярмарок в г. Улан-Удэ, запланированных на 2022 год.
Сезон откроет ярмарка «Наш сад-огород» - ежегодно проходит в начале мая;
«Верхнеудинская ярмарка» – в 2022 году проведение планируется в День города, «Верхнеудинская ярмарка» считается одной из центральных ярмарок города;
Первая ярмарка, демонстрирующая начало сбора урожая, открывающая сезон осенних ярмарок в г. Улан-Удэ - ярмарка «Урожай». Традиционно проводится в третьей декаде августа – начале сентября;
В конце сентября - первых числах октября – на торговых площадках города Улан-Удэ в период массового сбора урожая, закладки овощей на хранение, реализации выращенной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями проводится сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».
Закрывает сезон ярмарок «Мясная ярмарка», которая проходит с наступлением устойчивых морозов – в начале декабря.
Сезон откроет ярмарка «Наш сад-огород» - ежегодно проходит в начале мая;
«Верхнеудинская ярмарка» – в 2022 году проведение планируется в День города, «Верхнеудинская ярмарка» считается одной из центральных ярмарок города;
Первая ярмарка, демонстрирующая начало сбора урожая, открывающая сезон осенних ярмарок в г. Улан-Удэ - ярмарка «Урожай». Традиционно проводится в третьей декаде августа – начале сентября;
В конце сентября - первых числах октября – на торговых площадках города Улан-Удэ в период массового сбора урожая, закладки овощей на хранение, реализации выращенной продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями проводится сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень».
Закрывает сезон ярмарок «Мясная ярмарка», которая проходит с наступлением устойчивых морозов – в начале декабря.
Тегиярмарка