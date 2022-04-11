Страусиная ферма в Бурятии стала зоопарком

6 апреля Россельхознадзор выдал страусиной ферме ИП Дмитриева в Тарбагатайском районе бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.«Документ выдан на основании результатов успешно проведенной оценки на соответствие установленным лицензионным требованиям Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Информация о лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора», - сообщили в ведомстве.Это уже четвертая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в Бурятии. Ранее лицензию получили «Этнографический музей народов Забайкалья», зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд» и зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных».Как напомнили в Россельхознадзоре, с 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается и влечет наложение административного штрафа.Фото: pixabay.com