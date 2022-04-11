Общество 11.04.2022 в 11:45
Страусиная ферма в Бурятии стала зоопарком
Соответствующую лицензию предприятию из Тарбагатайского района выдал Россельхознадзор
Текст: Константин Воронов
6 апреля Россельхознадзор выдал страусиной ферме ИП Дмитриева в Тарбагатайском районе бессрочную лицензию по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
«Документ выдан на основании результатов успешно проведенной оценки на соответствие установленным лицензионным требованиям Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Информация о лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора», - сообщили в ведомстве.
Это уже четвертая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в Бурятии. Ранее лицензию получили «Этнографический музей народов Забайкалья», зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд» и зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных».
Как напомнили в Россельхознадзоре, с 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается и влечет наложение административного штрафа.
Фото: pixabay.com
«Документ выдан на основании результатов успешно проведенной оценки на соответствие установленным лицензионным требованиям Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. Информация о лицензии внесена в реестр лицензий Россельхознадзора», - сообщили в ведомстве.
Это уже четвертая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах в Бурятии. Ранее лицензию получили «Этнографический музей народов Забайкалья», зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд» и зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных».
Как напомнили в Россельхознадзоре, с 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не допускается и влечет наложение административного штрафа.
Фото: pixabay.com
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