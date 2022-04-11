Общество 11.04.2022 в 11:56

"Водоканал" г. Улан-Удэ появится в Госуслугах

Это упростит работу с клиентами
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Текст: Петр Санжиев
"Водоканал" г. Улан-Удэ появится в Госуслугах
Через несколько месяцев МУП "Водоканал" сможет предоставлять свои услуги по техприсоединению новых потребителей своих услуг через портал Госуслуг. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге для СМИ и. о. директора Дмитрий Скакалин.

Руководитель предприятия подчеркнул, что при строительстве новых сетей потребители могут заранее подать заявки на присоединение, получить техусловия. Некоторые потребители, желая подключиться к сетям "Водоканала" почему-то обращаются для присоединения к строительной компании, которая ведет строительство коммунальных сетей. Это недопустимо. 

Хитрость выявляется, когда новые потребители обращаются в "Водоканал" за получением лицевого счета. Таких потребителей наказывают.
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