В Бурятии начался ледоход

«На Селенге, Уде отмечаются проталины. Лед стал пористым. Несколько дней назад в городе под лед реки Уды провалился человек. Как рассказали очевидцы, он вышел на реку и лед не выдержал. Люди позвонили спасателям. При обследовании береговой линии, примерно в 800 м от места провала, ими было обнаружено тело девушки. Как выяснилось, это была жительница ул. Тобольской, которая гуляла с щенком. Трагедия произошла в 16 часов» - отметили в управлении.

Южная Бурятия переживает начало ледохода. По оценке улан-удэнского управления по ЧС, на этой неделе ледоход начнется в столице республике.Щенок выжил.В некоторых местах г. Улан-Удэ отмечается разрушение береговой линии. В числе таких точек - СНТ "Черемушки" и переулок Грачевского.Таяние льда идет опережающими темпами. Так, в улан-удэнском СНТ "Судостроитель" власти даже не успели провести распиловку льда. Обычно ее делали в конце марта. А нынче уже в конце февраля там на русле реки фиксировались проталины.Горожан призывают соблюдать правила безопасности. Идет активная разъяснительная работа в школах. Начались рейды в таких местах, как Новый мост, Степная протока, ул. Набережная.