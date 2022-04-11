Общество 11.04.2022 в 12:20

В Бурятии начался ледоход

Активнее всего лед разрушается на юге республики
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии начался ледоход
Южная Бурятия переживает начало ледохода. По оценке улан-удэнского управления по ЧС, на этой неделе ледоход начнется в столице республике. 

«На Селенге, Уде отмечаются проталины. Лед стал пористым. Несколько дней назад в городе под лед реки Уды провалился человек. Как рассказали очевидцы, он вышел на реку и лед не выдержал. Люди позвонили спасателям. При обследовании береговой линии, примерно в 800 м от места провала, ими было обнаружено тело девушки. Как выяснилось, это была жительница ул. Тобольской, которая гуляла с щенком. Трагедия произошла в 16 часов»

- отметили в управлении.

Щенок выжил.

В некоторых местах г. Улан-Удэ отмечается разрушение береговой линии. В числе таких точек - СНТ "Черемушки" и переулок Грачевского. 

Таяние льда идет опережающими темпами. Так, в улан-удэнском СНТ "Судостроитель" власти даже не успели провести распиловку льда. Обычно ее делали в конце марта. А нынче уже в конце февраля там на русле реки фиксировались проталины.

Горожан призывают соблюдать правила безопасности. Идет активная разъяснительная работа в школах. Начались рейды в таких местах, как Новый мост, Степная протока, ул. Набережная.
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