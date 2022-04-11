Общество 11.04.2022 в 12:44

В Улан-Удэ возникла проблема с безналичной оплатой в автобусах

Власти обещают решить ее уже в ближайшее время
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ возникла проблема с безналичной оплатой в автобусах
В выходные дни в общественном транспорте Улан-Удэ перестали работать терминалы безналичной оплаты проезда марки «Инженико». Как сообщили в пресс-службе мэрии, их используют некоторые автобусные перевозчики. В трамваях в основном используются терминалы «Ньюпос».

«По информации ООО «Оператор транспортных сервисов», который предоставляет терминалы, проблема носит технический характер и в ближайшее время будет устранена. Сегодня в МУП «Городские маршруты» терминалы «Инженико» меняются на «Ньюпос». Ожидается, что обслуживание по безналу в муниципальных автобусах в полном объеме возобновится с завтрашнего дня. У частных перевозчиков – в течение недели», - сообщили в администрации города.

Пока же в мэрии призвали горожан иметь наличные деньги на случай отсутствия возможности оплаты проезда безналичным способом.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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