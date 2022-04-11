В Улан-Удэ пройдет фестиваль финансовой грамотности. Цель мероприятия - заинтересовать учеников 9-11 классов и студентов темой финансовой грамотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний в области финансовой грамотности.В программе фестиваля для детей и молодежи предусмотрены викторины, квест по финансовой грамотности, деловая игра «Малый бизнес». А победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Китаев (школа №32) и Алина Жамсаранова (гимназии №33) поделятся опытом участия в подобных мероприятиях. Приглашенные участники фестиваля осветят актуальные темы по финансовой грамотности, а специалисты проведут консультации."Задача - стимулировать школы, вузы, органы власти и бизнес к участию в мероприятиях и к реализации собственных инициатив по формированию финансово грамотного поколения", - сообщают организаторы фестиваля.Мероприятие состоится 14 апреля 2022 г. в 12:00 часов. на базе ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА».