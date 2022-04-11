Общество 11.04.2022 в 15:22

В Улан-Удэ пройдет фестиваль финансовой грамотности

В программе - викторины, квест по финансовой грамотности, деловая игра «Малый бизнес»
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ пройдет фестиваль финансовой грамотности
pixabay.com
В Улан-Удэ пройдет фестиваль финансовой грамотности. Цель мероприятия - заинтересовать учеников 9-11 классов и студентов темой финансовой грамотности, мотивировать к повышению своего уровня знаний в области финансовой грамотности.

В программе фестиваля для детей и молодежи предусмотрены викторины, квест по финансовой грамотности, деловая игра «Малый бизнес». А победители Всероссийского конкурса «Большая перемена» Иван Китаев (школа №32) и Алина Жамсаранова (гимназии №33) поделятся опытом участия в подобных мероприятиях. Приглашенные участники фестиваля осветят актуальные темы по финансовой грамотности, а специалисты проведут консультации.

"Задача - стимулировать школы, вузы, органы власти и бизнес к участию в мероприятиях и к реализации собственных инициатив по формированию финансово грамотного поколения", - сообщают организаторы фестиваля.

Мероприятие состоится 14 апреля 2022 г. в 12:00 часов. на базе ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА».

Для справки

Организаторы Фестиваля финансовой грамотности в Республике Бурятия:

- Региональный центр финансовой грамотности (ГЦФГ);
- Министерство образования и науки Республики Бурятия;
- Отделение - Национальный банк по Республике Бурятия.
Участники Фестиваля:
- Министерство финансов Республики Бурятия;
- Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия;
- УФС Роспотребнадзора по Республике Бурятия;
- Центр предпринимательства «Мой бизнес»;
- ПАО СК «Росгосстрах»;
- ПАО «Банк «ФК Открытие»;
- АО «Россельхозбанк».
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