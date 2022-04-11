Общество 11.04.2022 в 15:37
Бывшего зампрокурора Бурятии выселяют из служебной квартиры
Сам Владимир Фалилеев сейчас находится в СИЗО
Октябрьский райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению иска прокуратуры Новосибирской области к ее бывшему руководителю Владимиру Фалилееву. Как сообщает «КоммерсантЪ», ведомство требует выселить экс-прокурора и его супругу Галину Фалилееву из служебной квартиры, в которой они проживают с 2016 года. Как указывается в иске, в 2016 году Владимиру Фалилееву в пользование была предоставлена служебная квартира площадью 125 кв. м. в центре Новосибирска. По условиям договора найма он должен был освободить ее по истечению срока трудового договора.
В ноябре 2018 года прокурор ушел на пенсию, однако добровольно покинуть квартиру отказался. В 2020 году Владимир Фалилеев обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании его нуждающимся в жилье, но жилищная комиссия ведомства отказала ему в этом на основании того, что ранее им было реализовано право на получение жилья в собственность. Несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в Улан-Удэ, предоставленную Владимиру Александровичу на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии: там он занимал пост заместителя прокурора республики.
«Ответчик многократно уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания с супругой в служебном жилье. 1 ноября 2021 был составлен акт о фактическом проживании граждан в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву по WhatsApp»,— указывается в деле.
Представитель экс-прокурора заявил встречный иск, требуя признать Владимира Фалилеева нуждающимся в жилье.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста. Незадолго до этого комиссия Генпрокуратуры провела проверку новосибирской облпрокуратуры, в ходе которой выявила недочеты сразу по нескольким направлениям. По итогам проверки дисциплинарные взыскания были наложены примерно на три десятка сотрудников, в том числе работников аппарата облпрокуратуры, городских и районных прокуратур.
С середины февраля 2022 года Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению в коррупции. По предварительным данным, он якобы получали взятки от представителя крупного ТЦ за освобождение от проверок и общее покровительство, их общая сумма составляет несколько миллионов рублей.
Фото: fsin.gov.ru
В ноябре 2018 года прокурор ушел на пенсию, однако добровольно покинуть квартиру отказался. В 2020 году Владимир Фалилеев обратился с заявлением в Генпрокуратуру РФ о признании его нуждающимся в жилье, но жилищная комиссия ведомства отказала ему в этом на основании того, что ранее им было реализовано право на получение жилья в собственность. Несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал служебную квартиру в Улан-Удэ, предоставленную Владимиру Александровичу на время прохождения службы в прокуратуре Бурятии: там он занимал пост заместителя прокурора республики.
«Ответчик многократно уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания с супругой в служебном жилье. 1 ноября 2021 был составлен акт о фактическом проживании граждан в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву по WhatsApp»,— указывается в деле.
Представитель экс-прокурора заявил встречный иск, требуя признать Владимира Фалилеева нуждающимся в жилье.
Напомним, Владимир Фалилеев – уроженец Бурятии, начинал свою карьеру в прокуратуре республики. К 1993 году дослужился до должности заместителя прокурора Бурятии и занимал ее до 2005 года. Затем три года (с 2005-го по 2008-й) возглавлял прокуратуру Читинской области и семь лет (с 2008-го по 2015-й) – прокуратуру Забайкальского края.
В мае 2015 года Владимира Фалилеева назначили прокурором Новосибирской области, но на этой должности он надолго не задержался. Уже в ноябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Владимира Фалилеева с поста. Незадолго до этого комиссия Генпрокуратуры провела проверку новосибирской облпрокуратуры, в ходе которой выявила недочеты сразу по нескольким направлениям. По итогам проверки дисциплинарные взыскания были наложены примерно на три десятка сотрудников, в том числе работников аппарата облпрокуратуры, городских и районных прокуратур.
С середины февраля 2022 года Владимир Фалилеев находится в СИЗО по обвинению в коррупции. По предварительным данным, он якобы получали взятки от представителя крупного ТЦ за освобождение от проверок и общее покровительство, их общая сумма составляет несколько миллионов рублей.
Фото: fsin.gov.ru
Тегипрокуратура