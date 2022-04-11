В Бурятии животноводам Восточных Саян предоставят бесплатное топливо для электрогенераторов

В Окинском районе Бурятии животноводческим точкам, где отсутствует электроснабжение, район предоставит денежные средства для приобретения топлива для электрогенераторов. Такая мера поддержки разработана после объезда отдаленных животноводческих ферм, сообщили в правительстве республики.Рабочая группа администрации муниципального образования в эти дни провела сельские сходы во всех сельских поселениях. Специалисты посетили 170 отдаленных животноводческих точек. В двадцати из них владельцы используют домашние электрогенераторы, так как находятся в большом отдалении от линий электропередачи.«Большой сектор экономики района представлен кочевым животноводством. В поисках пастбищ фермеры осваивают дальние территории в труднодоступных местах. Мы оказываем посильную помощь скотоводческим фермам. Помимо мер поддержки, которые реализует правительство республики, стараемся вводить свои. Для животноводческих точек, где нет электроснабжения, из районного бюджета выделены денежные средства на приобретение 200 литров бензина на бензогенераторные движки», - рассказал глава Окинского района Матвей Мадасов.Окинский сойотский район расположен к юго-западу от Байкала в 800 км от Улан-Удэ, в предгорьях Восточных Саян. Население района сохраняет традиционные формы хозяйствования (яководство, оленеводство, охота), используя отгонные пастбища на альпийских лугах.Фото: egov-buryatia.ru