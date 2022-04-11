Общество 11.04.2022 в 16:16

Частный полигон Улан-Удэ примет бесплатно лишь 2000 «кубов» мусора

В Улан-Удэ идет очередной месячник чистоты
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Текст: Петр Санжиев
Частный полигон Улан-Удэ примет бесплатно лишь 2000 «кубов» мусора
Месячник чистоты в Улан-Удэ начался 28 марта и завершится общегородским субботником 23 апреля. В каждом районе утвержден план работ, проводятся штабы по санитарной очистке территории. Комитет городского хозяйства еженедельно подводит итоги проделанной работы и отчитывается перед мэром Игорем Шутенковым.

«На сегодняшний день для увеличения темпов санитарной очистки необходимо привлечь к месячнику большее количество предприятий. В прошлом году в ходе аналогичного месячника было проведено 186 экологических акций, но это был ковидный год и не так много организаций откликнулось. В этом году мы должны нарастить темпы», - ставят цель в Комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

С начала месячника убрано уже немало скверов и аллей. Также убраны 666 дворовых территорий, проведена стрижка более 300  кустарников, ликвидированы некоторые несанкционированные свалки, отремонтирован ряд туалетов, контейнерных площадок. Очищаются сотни подвалов и чердаков.

К сегодняшнему дню проведено 13 экологических акций – убран склон горы Батарейной, улицы Республиканская, Воронежская, Свободы и др.

На мусорный полигон вывезено более 300 кубометров мусора. «В период месячника полигон планирует принять более 4000 кубометров», - отмечают в мэрии масштабы месячника.

Муниципалитет обращает внимание горожан на то, что мусорный полигон, идя навстречу общегородской акции, выделил талоны на бесплатный прием мусора в объеме 2000 кубометров. Этот объем уже распределен между тремя районными администрациями, которые выдают талоны ТОСам, «управляшкам», школам.

«Конечно, от всех жителей подряд бесплатно принимать мусор на полигоне не будут. Это все же коммерческое предприятие. На сегодня полигон не наш (не муниципальный – прим.). Поэтому договорились только о 2000 кубометрах», - констатируют в мэрии ситуацию с мусорным полигоном.

Фото: «Номер один»
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