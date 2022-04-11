В Бурятии воспитателям сельских детсадов компенсируют расходы на коммуналку

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о предоставлении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогам дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Речь идет о тех воспитателях, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах и рабочих поселках.«Из республиканского бюджета на компенсацию их расходов на коммунальные услуги в этом году направлено свыше 100 млн рублей. Средства распределены в 21 сельский район», - сообщили в пресс-службе правительства республики.Фото: «Номер один»