Общество 11.04.2022 в 17:43

В Бурятии воспитателям сельских детсадов компенсируют расходы на коммуналку

На эти цели выделено 100 млн рублей из республиканского бюджета
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии воспитателям сельских детсадов компенсируют расходы на коммуналку
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление о предоставлении мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг педагогам дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. Речь идет о тех воспитателях, которые проживают и работают в сельских населенных пунктах и рабочих поселках.

«Из республиканского бюджета на компенсацию их расходов на коммунальные услуги в этом году направлено свыше 100 млн рублей. Средства распределены в 21 сельский район», - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Фото: «Номер один»

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