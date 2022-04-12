Врачи Бурятии совместно с коллегами из Москвы спасли жизнь ребенку

В Бурятии врачи Детской республиканской клинической больницы совместно с коллегами Российской детской клинической больницы спасли жизнь 14-летнего паренька из далекой сельской глубинки, сообщили в минздраве республики.Начавшееся после «обычной» операции четыре месяца назад воспаление привело к длительно тлеющему процессу, в результате которого кишечник подростка весь спаялся, перестал нормально функционировать, инфекционно-токсические осложнения привели к полному истощению организма. Ребёнок настолько обессилел, что не мог двигаться. Отсутствие должного внимания в течение длительного времени привело к дистрофии, грозила неминуемая гибель.При поступлении в ДРКБ состояние мальчика было крайне тяжелым. Срочная операция стала временным спасительным этапом для сохранения жизни. «Тогда мы радовались, что подростка удалось поставить на свои ноги, пусть еще совсем слабые. Радовались первым очень трудным, но самостоятельным шажочкам», - рассказывают врачи.Потом пациента в течение трех месяцев выхаживали, проводя индивидуальную программу реабилитации. Если вначале малейшее прикосновение к нему вызывало сильнейшие боли, то в результате специального лечебного питания, массажа и лечебной гимнастики (разрабатывали атрофированные мышцы и суставы), в том числе с использованием роботизированного оборудования для активизации двигательной функции, мальчик стал потихоньку пытаться самостоятельно передвигаться.К сожалению, надежд на активное участие родителей в восстановлении здоровья ребенка не было. Поэтому сотрудники ДРКБ проявляли не только профессиональное, по долгу службы, участие, но и искреннее сопереживание и заботу. Помогли и неравнодушные граждане, приобретя к Новому году для мальчика ходунки, велотренажер и массажер.В итоге ребенка удалось направить на следующий этап, который решили провести в федеральном медицинском центре - в сложной и порядком затянувшейся клинической ситуации никак нельзя было рисковать. Налаженное взаимодействие позволило в установленные сроки передать мальчика в руки московских коллег, чтобы провести реконструктивную операцию по восстановлению физиологической функции желудочно-кишечного тракта. В Москву мальчика сопровождала старшая медсестра Ольга Дашиева.А на днях пришли сообщения от находящегося в столице на учебе Кишикто Пунсукова, врача-хирурга ДРКБ.«Операция прошла успешно, разговаривал с лечащим врачом. Сегодня навестил нашего пациента. Настроение у него хорошее, идет на поправку. Походили с ним на ходунках по коридору», - пишет он.Москвичи тоже не оставляют ребёнка без внимания - его навещают волонтеры благотворительного фонда. Лечащий врач постоянно на связи.Сотрудники ДРКБ ждут возвращения подростка, чтобы максимально восстановить его здоровье после операции.Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav