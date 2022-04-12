Послабления по налогам

1. Закон № 67­ФЗпо банковским вкладам на два года: освобождены от уплаты НДФЛ все проценты по вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах. Ни в этом году, ни в следующем вкладчики не получат требование ФНС об уплате налога с процентов.По новым правилам, полученные гражданами в 2023 году и далее, платить налог придется не раньше 2024 года.2.Для расчета НДФЛ на проценты по вкладам будет применяться наибольшая величина ключевой ставки ЦБ РФ, которая действовала в течение календарного года. Учитывая введенный мораторий на взимание НДФЛ с банковских вкладчиков, новый порядок расчета налога будет применяться с 2023 года.3., полученные в 2021–2023 годахЭто значит, что граждане не обязаны платить НДФЛ с экономии на процентах по кредиту или займу или от приобретения ценных бумаг.В частности, из-­за резкого увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году многие банковские работники попали под угрозу уплаты НДФЛ со своих льготных потребкредитов (которые им выдавали банки по пониженной ставке в рамках соцпакета).По закону НДФЛ (35%) начисляется, если сумма процентов по выданному кредиту меньше 2/3 ставки ЦБ РФ на дату получения дохода (ст. 212 НК РФ).4.До внесения поправок владельцам автомобилей, которые оценивались дороже 3 млн рублей (соответствующий перечень моделей публиковал Минпромторг России ежегодно 1 марта), приходилось платить налог с повышающим коэффициентом (от 1,1 до 3).С этого года отменяются повышенные коэффициенты при расчете транспортного налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей (ст. 362 НК РФ).5.Как известно, земельный налог и налог на имущество для физических лиц сейчас напрямую зависят от величины кадастровой стоимости недвижимости. За последнее время она значительно выросла, вслед за рыночной стоимостью недвижимости.Поэтому налоговые поправки ввели временное ограничение на увеличение налога за счет того, что для его расчета в 2023 году будет применяться кадастровая стоимость недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года — если кадастровая стоимость 2023­го будет ее превышать. Это относится и к земельным участкам, и к домам, квартирам и прочим строениям.Ограничение кадастровой стоимости не будет применяться только если ее рост будет обусловлен изменением характеристик объекта недвижимости (например, смена категории земель, увеличение площади дома и т. п.).