Общество 12.04.2022 в 10:59

В Бурятии суточный прирост COVID-19 опустился ниже 60 случаев

В больницах и на амбулаторном лечении остаются 627 человек

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В Бурятии суточный прирост COVID-19 опустился ниже 60 случаев
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 135 247. Это на 59 больше, чем было в понедельник. Из общего числа заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 774). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией  2 985  человека за последние сутки – двое, все старше 65 лет,  сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В стационарах получают лечение 248 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 183. За предыдущие сутки госпитализировано 21 пациентов.

В отделениях реанимации находится 52 пациента (из них старше 65 лет – 37), на ИВЛ –12 пациентов (из них старше 65 – 8), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 7.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 318 коек: занято – 248, свободно – 70 коек. Занятость коечного фонда составляет 78%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 379 человек.

Выздоровели от COVID-19 131 464 (+71) человека, дополнительно снято  с наблюдения – 171.

В республике всего первично привиты коронавируса 498 599 человек (69,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 473 628 человек (65,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 158 775 человек, завершили 145 665 человек.

Фото: pixabay.com.
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